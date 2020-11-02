中小企業處舉辦顧客新價值-國際論壇暨成果發表會

宇萌數位科技執行長白璧珍（左一起）、Foodland Ventures共同創辦人王心怡、經濟部中小企業處副處長蘇文玲、台灣包裝設計協會理事長李銘鈺、Scandinavian Designers創辦人暨執行長 Prof. Gideon Loewy、財團法人中國生產力中心副總經理陳詩龍共同出席國際論壇暨成果發表會。圖／中國生產力中心提供
宇萌數位科技執行長白璧珍（左一起）、Foodland Ventures共同創辦人王心怡、經濟部中小企業處副處長蘇文玲、台灣包裝設計協會理事長李銘鈺、Scandinavian Designers創辦人暨執行長 Prof. Gideon Loewy、財團法人中國生產力中心副總經理陳詩龍共同出席國際論壇暨成果發表會。圖／中國生產力中心提供

經濟部中小企業處11月2日在臺大醫院國際會議中心舉辦一場「顧客新價值-國際論壇」，議題聚焦在後疫情下餐飲服務結合數位科技的發展、AR穿越實境、空氣圖書館、台北市特色人孔蓋等多項最近熱門話題，邀請國內外專家，暢談如何導入創新元素優化服務體驗與加值商品特色。現場同時安排成果發表會，發表輔導企業的成果，展現企業找尋新商業模式的軌跡，以及如何運用科技、美學啟動市場競爭的動能。

中小企業處也同時展示輔導企業亮點，安排現場中小企業共同與談交流，增進對新型態市場趨勢的瞭解。本次系列活動吸引服務業、中小企業、科技應用、新創業者等各界人士約600人與會，論壇及成果發表會成果豐碩。

經濟部中小企業處副處長蘇文玲致詞時表示，以往台灣企業習慣以產品為中心，受到全球市場對顧客價值的重視，台灣企業已逐漸轉型為以「顧客」思維出發，思考如何以「人」為核心，透過數位工具收集與分析使用者經驗，找出可以觸動顧客情感的關鍵因素，再適當的導入智慧科技、美學設計等元素，可以創造更深層連結顧客的體驗情境，轉換為商品或服務的銷售力，為企業帶來發展的新契機。

中小企業處副處長蘇文玲指出，透過數位工具收集與分析使用者經驗，找出觸動顧客的情感，再導入智慧科技、美學設計等元素，為企業帶來發展的新契機。圖／中國生產力中心提供
中小企業處副處長蘇文玲指出，透過數位工具收集與分析使用者經驗，找出觸動顧客的情感，再導入智慧科技、美學設計等元素，為企業帶來發展的新契機。圖／中國生產力中心提供


國際論壇邀請相關領域專家分享前瞻觀點與實務經驗，包括：北歐國際知名服務設計專家，以Best Fit in Experience提出最適切的體驗設計；FOODLAND VENTURES致力於推動餐飲科技創業投資接軌國際市場、宇萌科技以AR穿越實境創造場域新體驗；空氣圖書館融合自然場域的體驗美學、台北蓋水運用人文元素進行城市美感再造等。透過導入不同創新元素，不僅深化「顧客體驗情境」與「商品設計加值」，更創造新的商業模式。

中小企業處「中小企業服務優化與特色加值計畫」，已輔導中小企業超過200家次，診斷諮詢服務超過350家次，培育人才超過2,000人次，每年協助企業提升商機至少5千萬元，促成國內業者的跨業合作，也持續帶動中小企業與市場進行連結，拓展商機並爭取相關設計獎項，提升國際能見度。

有意尋求服務優化與商品設計加值之企業，可上「中小企業服務優化與特色加值計畫」官網查詢。（https://www.experiencedesign.tw/

文 黃台中

工商時報