創新X未來X永續 三大專館疫後創新 翻轉未來─創新館

以五年內可投入產業應用創新技術為主的「創新領航館」，規劃有「超自動」、「全物聯」、「跨虛實」及「新保健」四大主題區，各自輔以「國防產業生態系」、「防災解決方案生態系」、「未來移動主題專區」、「科技防疫主題專區」作亮點式之呈現。

今年在「創新領航館」中以八項創新影像、智能與體感科技，打造未來場域體驗空間，提供服務機器人、智慧健身房、VR共感社群平台、實境解謎、機器人咖啡廳與智慧互動棒球場等生活情境，讓參觀民眾可零距離體驗，一窺未來大數位時代。

科技部長吳政忠參觀中科院研發之防爆機器人。圖╱工業局提供

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，台灣除了口罩國家隊外，亦研究開發頂級防護衣。在「科技防疫主題專區」中，聚陽實業股份有限公司生產的第一線醫護人員防護衣，通過縫合強力、撕裂強力、透濕度、靜水壓、防止血液滲透和病毒入侵等最高等級（P3）的多項測試。

「未來移動主題專區」則是結合智慧交通設施、電動與節能系統、自駕及車聯網，展出「聯網智慧機車安全系統」、「V2X車聯網／5G訊號資訊安全解決方案」、「智慧化路側AI辨識系統」等，從軟到硬全方位完成未來交通藍圖。

聚陽實業公司研發之醫護人員防護衣。圖╱工業局提供

另一方面，在「國防產業生態系」部分，最大亮點為「液體擊解裝置及排爆機器人」，透過特殊研製的隨動控制手臂，可讓機器手臂追隨操控者的動作，直觀且便利的將夾爪操作至預期位置。