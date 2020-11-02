藝術家李昕以畫作「最後的房間」向作家張愛玲致敬

李昕創作120P畫作「最後的房間」，正是張愛玲在她最後的房間裡，孤寂而絕美的身影。圖／昕的。藝術空間提供

今年是作家張愛玲的100歲冥誕，華人世界的文人及藝術家紛紛以作品或是各項活動紀念這位不世出的文學泰斗。藝術家李昕也為張愛玲創作了一幅多媒材畫作「最後的房間」，向張愛玲致敬。該畫作目前正於李昕位於淡水的《昕的。藝術空間》私人展覽空間展出。

李昕說：「張愛玲一個人孤獨的在蒼白雜亂的房間，度過人生最後時光，卻寫下無比炙熱華麗的文字。張愛玲死了好幾天，才被發現，日光燈還亮著，她身穿平生最愛的赭紅色旗袍，身下墊著灰藍色的毯子。白色的牆，一扇窗，靠窗是一個紙盒，她甚至沒有一張書桌，而這紙盒就是張愛玲的「寫字檯」，《對照記》、《小團圓》這些作品就是在這些紙盒上誕生的。」

李昕用金屬網裝置在畫布上，象徵張愛玲用網一層層的隔絕了自己與世人，但是透過網格的空洞，甚至百年後，穿越時空，用文字繼續與我們對話。國寶級珠寶設計師，也是美學家林芳朱說：「李昕老師的畫作已把張愛玲傳神意境和孤傲淒冷展現無疑，紅色衣服是內心的澎湃，金屬網是糾結，這不就是張愛玲內心熱情、外表孤冷；心靈自由、外在珈瑣的寫照嗎?」

蔡詩萍的新書《也許你該看看張愛玲》中「闔上眼的張愛玲」一章說：「也許，在張愛玲倒下來，仰頭望著室內天花板，感覺到生命之火，即將要淡淡滅去之前，她還聽到屋外，有啁啾的鳥鳴，有穿過的人聲，有遠方遙遠遙遠的呼喚。也許，她已經回到了四零年代的上海。她推開公寓的窗口，望向一片星夜的上海。她望著，她默默望著。胡蘭成從樓下走來。抬頭望向她。….小小的團圓，總在半世紀之後。你也不在人間了。我也即將告別這副軀體了。傳奇，終究要在張愛玲告別之後，揚帆，啟航。」