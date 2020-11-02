BUBEN&ZORWEG與超跑品牌BUGATTI首度跨界合作　日寶保險櫃台灣獨家代理

德國頂級腕錶收藏儀品牌BUBEN&ZORWEG，素以優異的安全性和設計美感聞名，近年陸續推出手工保險櫃、腕錶上鍊儀與質感酒櫃等頂級收藏設備，近日更首度與法國豪奢超跑品牌BUGATTI跨界合作，共同推出具有機械錶上鍊儀的多功能保險櫃Grande Illusion Chiron 300+、Illusion Chiron 300+與腕錶收藏儀Spirit Chiron 300+。「BUBEN&ZORWEG for BUGATTI」3大系列每版全球限量30件，台灣總代理日寶保險櫃COMFO SAFE透露，台灣已於上週賣出全球第三座Spirit Chiron 300+，預購洽詢日寶保險櫃官方網站與門市。

「BUBEN&ZORWEG for BUGATTI」全系列借鑒素有「陸地上的飛機」之稱的超跑Chiron，在設計上則推出橘色流線「Chiron 300+ 」和法式賽車情懷「French Racing」兩款風格選擇，並於產品細節中加入BUGATTI品牌特色，包含廣為人知的馬蹄鐵散熱器造型、藍色與黑色碳纖維材質與搶眼對比色系點綴等，完美演繹法國終極跑車的卓越工藝。

BUBEN&ZORWEG總裁 Florian vom Bruch 與 BUGATTI董事長 Stephan Winkelmann 於BUGATTI 品牌總部法國莫爾塞姆（Molsheim）正式達成了雙方全新的長期夥伴關係。圖／日寶保險櫃提供

BUBEN&ZORWEG總裁 Florian vom Bruch 與 BUGATTI董事長 Stephan Winkelmann 於BUGATTI 品牌總部法國莫爾塞姆（Molsheim）正式達成了雙方全新的長期夥伴關係，以「Experience the Extraordinary（非凡體驗）」為合作目標，致力於為產品提供最精湛的技術、無可比擬的設計質感和卓越的製造工藝。

【BUBEN&ZORWEG for BUGATTI】細節中加入BUGATTI品牌特色，包含廣為人知的馬蹄鐵散熱器造型、藍與黑色碳纖維材質與對比色點綴。 圖／日寶保險櫃提供

「BUBEN&ZORWEG for BUGATTI」系列中旗艦款為Grande Illusion Chiron 300+，最上方點綴經典的BUBEN&ZORWEG Flying Minute陀飛輪時鐘，中間搖錶器與收藏層可客製化調整，透過生物型指紋辨識器或感應器晶片解鎖後，多功能保險櫃便會絢麗的一層一層往上滑開，能夠安全保管例如腕錶、豪車鑰匙、珠寶項鍊等貴重物品，BUBEN&ZORWEG讓收藏的環節更優雅，帶出品味生活的儀式感。而Illusion Chiron 300+同樣從Chiron跑車汲取靈感，由與Chiron 300+跑車同款的碳纖維製成，在細節中巧妙地呈現BUGATTI的車體輪廓與配色，透過頂尖的技藝手工打造，獨具匠心大器。Spirit Chiron 300+側面則具有最吸睛的BUGATTI馬蹄型散熱器造型線條與雙色色彩對比，提供四款腕錶與八款腕錶的兩種收藏空間大小選擇，以上皆配有BUBEN&ZORWEG技術精湛的腕錶上鍊儀可供客製化訂製。

【BUBEN&ZORWEG for BUGATTI】系列Illusion Chiron 300+(左) 與 Spirit Chiron 300+(右)。 圖／日寶保險櫃提供

台灣唯一總代理日寶保險櫃COMFO SAFE透露，「BUBEN&ZORWEG for BUGATTI」系列，全球限量每款每版30座，自10月開放預購以來，台灣已於上週賣出全球第三座SPIRIT CHIRON 300+腕錶上鍊儀，可以看出台灣消費市場對於腕錶保管收藏的重視。

日寶保險櫃COMFO SAFE台北旗艦店位於臺北市中山區中山北路二段89號，更多訊息請參考日寶保險櫃COMFO SAFE官網與BUBEN&ZORWEG TAIWAN官網。