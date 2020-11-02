第74屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮 45位金商獎得主標竿典範 共創台灣璀璨經濟

中華民國全國商業總會10月30日於福華大飯店盛大舉辦第74屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮，經濟部王美花部長、外交部國際合作及經濟事務司蔡允中司長、經濟部商業司李鎂司長等各部會長官，蒞臨致詞及頒獎。 經過嚴格的評鑑，總計評選出45位獲獎者，每一位都是傑出典範、更對台灣經濟發展貢獻良多，深獲各界嘉許與肯定。

值此國際局勢變化劇烈之際，本屆「優良外國駐華商務單位」的獲獎者，包括瓜地馬拉共和國大使館、澳洲辦事處、歐洲經貿辦事處、駐台北韓國代表部、奈及利亞駐華商務辦事處，長期以來，都為促進雙邊經濟、科技、貿易及文化方面的合作交流，發揮關鍵的作用，也是台灣經貿穩定與茁壯發展的原動力。

中華民國全國商業總會理事長賴正鎰特別感謝政府防疫工作做得很好，讓 臺灣經貿未受重創，他預估還要再熬到明年7月，全球經貿才見復甦。圖／業者提供

全國商業總會理事長賴正鎰表示，優良商人獎不僅代表企業的最高榮譽，更肩負厚植台灣產業實力之使命，包含十銓科技、千奕國際實業與崇越科技，每年進出口實績高達一、二億美元，展現為台灣賺外匯、拚經濟的魄力。而樺棋營造、天力離岸風電科技與世紀離岸風電設備，不但成功創造綠色經濟旋風，也為台灣目前正在實現的能源轉型，貢獻心力。

達佛羅股份有限公司董事長張錦鋒（中）榮獲優良商人獎。圖／業者提供

今年獲選的優良外商，遍及各專業領域，包含綠能產業、半導體科技、工業設備、飛安管理、金融投資、健康醫療等，其中來自歐洲，以哥本哈根風能開發股份有限公司為首的國際風電產業廠商及相關團隊共有三家當選，透過導入離岸風電的關鍵技術，強化彼此合作機制，協助我方廠商不斷累積經驗，讓台灣在離岸風電的發展，領先鄰近亞洲國家，不但建立本土離岸風電市場，同時打造國際綠能供應鏈，成為亞洲綠能中心，朝2025創造1.2兆元綠能產值、2萬個工作機會的新願景邁進。

崇越科技股份有限公司董事長潘重梁（中）榮獲優良商人獎。圖／業者提供

而本屆榮獲「優良臺灣老店」及「在地特色老店」獎項的得獎企業，同樣深具創新實力，來自台南的克林包子，開發出素食泰式打拋豬、三杯等口味，刺激消費者的味蕾；台北的湯姆西服、南投的長順茶業與澎湖的乾益堂中藥房，服務鄉里超過一世紀，蘊含豐厚的當地人文情，也是家喻戶曉的百年老店，獲此殊榮，實至名歸。

為鼓勵經營超過一甲子的臺灣老店，持續創新求變，本屆除了「優良臺灣老店」及「在地特色老店」兩大獎項外，今年新增了「創新菁英老店」獎項，來自西螺的瑞春醬油、台南的阿霞飯店及台中的陳允宝泉等3家，不但傳承了老店經營智慧，更致力於數位科技的創新應用，利用導入AI智能化系統、拓展多元化通路、引進社群經營管理及行銷推廣策略等方式，吸引更多潛在顧客上門，創造更多新商機。

賴正鎰強調，今年「金商獎」得主，除了對台灣經濟成長貢獻良多，也因本身實力優秀為台灣帶來豐沛的創新能量，橫跨國際經貿交流、綠能轉型、金融創新、新興科技的創新應用等領域，不僅帶動整體經濟的蓬勃發展，更促進各行各業的商業活動朝多元化、多樣化的方向前進。得獎者的付出與努力，在此表達由衷感謝及肯定之意。

商總未來也將持續配合政府政策，與全體會員一起打拼，打造更好的經營環境，提升產業的競爭力，開拓未來新商機，再創台灣經濟奇蹟。今年適逢疫情期間，除了要感謝政府疫情控制得宜，讓各界菁英有機會齊聚一堂，共同歡慶商人節的到來，也期盼藉由每年「金商獎」的舉辦，表揚勤勉敬業的台灣之光，樹立優良商人的典範，在疫後時代，引領全球商界再創新巔峰、點燃新希望。