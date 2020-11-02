環保署舉辦「從資源回收邁向資源循環」實務交流會 14國代表共商拓展資源循環合作契機

為促進我國與各國於資源回收管理方面之交流，建立多邊連結，行政院環境保護署日前舉辦「從資源回收邁向資源循環」國際交流實務推廣系列活動，邀請澳洲、丹麥、馬來西亞、印尼、越南等14國駐臺辦事處代表、學生及我國績優廠商共同參與，分享交流，協助推廣臺灣資源回收的技術及經驗，實踐環境永續的理念。

我國資源回收管理制度執行多年，成果斐然，近年頻頻受到國際矚目，在回收處理與再利用技術上亦有相當亮眼的成績，如廢棄物回收製成生活用品，或再生建材、廢玻璃搖身一變成為高價值的琉璃藝術品等，各國多次派員來台，汲取我國經驗。

環保署副署長沈志修開幕致詞。圖／環保署資源回收管理基金管理會提供

今年受到新型冠狀病毒疫情（COVID-19）衝擊，國際交流活動首當其衝；環保署此次邀集來自澳洲、丹麥、馬來西亞、印尼、越南等14國駐臺辦事處代表、就讀於臺灣大學、臺北科技大學與中原大學環境領域之新南向國家留學生，以及我國資源回收處理廠商，進行多邊交流，透過此次活動，連結產、官、學，將我國資源回收管理政策及技術發展，完整呈現，並與各國深度探討。

環保署期許經由化廢棄物為黃金的實務交流，與新南向國家及各駐臺辦事處建立更緊密的夥伴關係，將臺灣優越的資源再生技術持續推廣，讓全世界有需要的國家都知道「Taiwan can help」；透過駐臺辦事處向該國提供政策輔導及技術支援之際，促進我國資源回收產業輸出，建立長期合作網絡，發展商務聯盟，創造跨區域的公私夥伴多贏局面。環保署也呼應聯合國永續發展目標17的精神—建立多元夥伴關係，協力促進環境永續的精神。