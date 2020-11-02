台灣精品未來樂園 最潮品牌體驗 驚喜爆表

超過40家創新合作夥伴一同共襄盛舉，參與人次爆棚，一齊跨越時空前往未來新世界

經濟部國際貿易局與外貿協會，於10月31日至11月1日，首次在臺北世貿一館打造為期兩天的大型品牌活動－「台灣精品未來樂園」，開放民眾兩天免費入場，報名人次衝破6,000人。

開幕典禮由外貿協會副秘書長王熙蒙主持，並邀請知名主持人艾力克斯，透過幽默詼諧的口吻炒熱氣氛，活力揭開序幕。活動更高規格邀請新一代金曲獎歌后－魏如萱，擔任開幕嘉賓，演唱YouTube點擊次數破千萬的「你啊你啊」，清新唱腔擄獲現場民眾芳心，氣氛High到最高點！

本次活動以「創新臺灣，精采世界」為主軸，集結臺灣超過40家菁英得獎品牌進駐，於三大主題產品體驗區巧思展示，安排多場趣味品牌Roadshow、天王天后藝人演出與驚喜抽獎活動，並搭建結合MR技術的366巨型體驗牆與網美拍照裝置藝術，以超另類手法滿足五感，讓人彷彿搭上時光機穿梭至未來。

外貿協會王熙蒙副秘書長表示，「台灣精品」是由我國政府認證的優良產品。圖╱陳宗慶

三大主題展區打造零距離互動空間 實踐臺灣精神 共創雙贏局面

通過「台灣精品未來樂園」入口未來隧道，映入眼簾的是以美式嘉年華風格所搭建的各大MIT主題展區。活動成功吸引超過40家合作夥伴共同與會，於三大產品體驗區展示百餘件新科技產品，其中「時尚嘉年華」充滿時下最潮的生活用品；「星際遨遊」將臺灣資通訊科技數位體驗大幅昇華；「衝鋒探險」則是為追逐刺激、喜歡Outdoor體驗的民眾量身打造。活動更是翻轉傳統框架，透過互動體驗的形式於舞台展示多項創新產品，例如：美利達電動（輔助）自行車、建大雷龍胎、喬山Matrix CXP飛輪訓練健身車等，上台感受的民眾皆大呼過癮，並搭建巨型366 MR體驗牆，透過QR Code讓民眾一指之間掌握2020年台灣精品的得獎品牌，帶領民眾從不同視角體驗未來的無限可能。活動中也設計線上結合線下闖關遊戲，集滿點數即可獲得乙次動感扭蛋的機會。

外貿協會王熙蒙副秘書長致詞時表示，台灣精品是給全世界的創新生活提案，始終致力於實踐臺灣本土精神，用實在、親切，以最細膩的溫暖情感，為人們打造創新生活。臺灣擁有許多揚名國際的品牌，藉由此次活動帶給民眾全新的感受，並同時讓國人真正認識台灣精品，期許未來樂園能夠帶動現場產品銷售破表。結合創新產品、質感選物、時尚景點及美食餐車，「台灣精品未來樂園」選出MIT領域之最，致力將最優良的生活品質帶給大眾。

新一代金曲獎歌后－魏如萱，擔任「台灣精品未來樂園」活動開幕嘉賓，演唱YouTube點擊次數破千萬的「你啊你啊」。圖╱陳宗慶

知名藝人輪番驚喜現身 一同穿越時空 打造創新潮人聚集地

為創造2020年秋天最具話題性的品牌體驗活動，粉絲聲聲敲碗說想看的表演，嘉賓更是星光熠熠！10月31日第一波名單由新一代金曲獎歌后－魏如萱揭開序幕，接續以臺灣另類電子搖滾樂團－眠腦，與復古流行樂團－East Wave東波，輪番上陣，帶領聽眾踏上視覺與聽覺的夢幻旅程。

11月1日第二波強大陣容則由獨立搖滾樂團－Hello Nico，及叛逆龐克風搖滾樂團－倒車入庫，接力演出。壓軸更邀請饒舌界OG－「軟嘴唇」蛋堡，到場超帥氣獻唱「家常音樂」。超強陣容各個獨具特色，真實與台灣精品的創新精神互相輝映，強調寶島涵蓋極其多元的真實力，原創風格表露無遺，就是要台灣製造。

除邀請華麗卡司輪番演出，「時尚么怪GEMMA吳映潔」也驚喜現身直播！帶領線上的觀眾穿越時空，以呆萌魅力直播示範Vivitek台達電子便攜式智能微投影、PAPER SHOOT紙可拍、MOSA Soda Splash免插電氣泡飲料機、Bubblingplus 驚奇瓶。更搭配超萌限定Instagram濾鏡，在絢彩斑斕的光影中遊玩超炫打卡裝置以及網美拍照區，除了時尚據點，也現場直擊多家進駐樂園的特色美食餐車，帶領粉絲一睹樂園中的必遊攤位。

兩日皆舉辦消費者體驗活動，首日免費提供萬聖節彩妝繪製服務，次日則由專業舞蹈老師帶領民眾參與限量報名的「精力動滋動」課程。活動玲瑯滿目，成為今年秋季最潮的品牌體驗活動。

「台灣精品未來樂園」活動當天適逢萬聖節，現場也舉辦彩妝派對，民眾爭相妝神弄鬼，歡樂氣氛爆表。圖╱陳宗慶

活動現場抽出27項超值好禮 號召民眾支持MIT

為期兩天的「台灣精品未來樂園」提供現場免費索票，攜手20家贊助商，共高達27項特色產品，推出好禮多重抽的抽獎活動！其中包含Vivitek便攜式智能微投影機QUMI Z1V，讓生活中的每趟旅程都有聲有色；Bubblingplus驚奇瓶能夠改變任何飲品的口感、融合氣體及液體，一分鐘內提升飲品的層次，多項高質感MIT產品由幸運得主帶回家，從生活中的每個小細節豐富民眾的每一天。

透過「台灣精品未來樂園」，挑選出臺灣在地的優質商品，期待以實用、優化、舒適，將科技帶進民眾的每一天，為各種不同類型的民眾找尋最符合生活方式的質感好物。