第十二屆忠義文學獎出爐 臺大博士生旅德台女作家榮獲首獎

社團法人中華桃園明聖經推廣學會、社團法人中華關聖文化世界弘揚協會攜手主辦的第十二屆忠義文學獎頒獎典禮日前在臺灣師範大學盛大舉行，本徵文活動以發揚固有優良傳統文化，忠孝節義、五倫八德精神，以達社會祥和，國家興盛，世界清平為目。主辦單位感謝總統府與考試院特別賀電，以及香港弘揚關帝文化有限公司、香港大明集團等所有合辦單位的鼎力支持。包括中國全國政治協商會委員汪國新、中國福建省東山政治協商會前主席劉小龍，中國山西省解州關帝廟文物保管所所長衛龍也來函致上道賀之意。

第十二屆忠義文學獎共有國防部、臺灣大學、師範大學，以及法務部矯正署臺中監獄榮獲「績優團體獎」。臺灣大學博士生謝同學、旅居德國海德堡的臺灣吳姓女作家，分別獲得社會組論文類、文創類第一名。國防部共有軍士官四位國軍弟兄獲獎。更生組的部份，全台共有29人獲獎，臺中監獄更是囊括更生組第二名、優作、佳作獎共八項，堪稱滿載而歸。

更生組第一名來自於屏監假釋邱同學。更生組的部份皆由各地教悔師協助上台授獎。法務部矯正署主任秘書葉貞伶與主辦單位互贈感謝狀時更是表彰「忠義文學獎」對監所提升獄政教化，幫助受刑人藉由潛移默化的方式提升倫理道德的卓越成效。

立法院前院長王金平在典禮上特別頒贈「忠義實踐獎」給社會組論文類得獎者林政榮，表揚其身體力行之嘉勉之意，也期許所有參賽者都能見賢思齊，精益求精。王前院長在典禮致詞中同時嘉許「忠義文學獎」對推廣優良傳統忠孝節義、闡揚三綱五常之固有倫理精神，以及維護社會之祥和光明，喚醒人民的良知良能之貢獻，呈現出忠義文學獎透過正信觀念衍生出的正義氛圍，對國家社會的正面助益，是一股潛移默化之力量。

前立法院長王金平（左）頒發忠義實踐獎。圖／主辦單位提供

忠義文學獎主委黃國彰指出，主辦單位長期推動宗教、教育、文化、醫療及公益慈善事業，致力於弘揚關帝聖君忠義仁勇的精神，在社會上發揮正道的力量。

忠義文學獎主委黃國彰。圖／主辦單位提供

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