智慧商業獅飆網速活動成果佳

為幫助商圈迅速回溫、促進內需民間消費，及為協助解決台灣中小型零售業因疫情衝擊所造成的困境，由經濟部商業司及工研院服科中心攜手打造「智慧商業獅-共同行銷整合平台」前進大賣場與民眾互動，智慧商業獅為因應5G消費新趨勢，提供AR商品資訊預覽方案輔助零售店家朝數位轉型，於10月9日-11月8日為期一個月，假環球購物中心中和、板橋店舉辦飆網速體驗活動，讓民眾與商家互動、提升店家5G、AI數位行銷力道。

民眾以手機掃描添好運會出現獅子畫面。圖/傅秉祥 民眾以手機掃描瓦城大心店也會出現獅子畫面。圖/傅秉祥

智慧商業獅於環球購物中心中和店，現場舉辦飆網速體驗活動，結合購物中心多家店家運用5G wifi讓民眾連線進行飆速體驗，現場民眾只要利用手機於中和店一樓掃描商業獅的QR Gode並下載安裝完成，進行商品掃描辨識後，再到B2合作店家前畫設的指定點開啟APP點選訪客進入、對準招牌掃描後會出現智慧商業獅圖案即可完成體驗。

民眾到中和環球購物中心B2店家的前面地上可見到掃描區。圖/傅秉祥

智慧商業獅期藉由科技互動模式串聯商家及消費者，協助商家提升效率、降低成本、優化體驗、增加銷售，落實「轉型、升級、合作」理念，除了基本功能外，智慧商業獅平台也不斷接軌新科技發展，如此次藉由環球購物中心中和店舉辦相關活動，即是因應5G新趨勢，提供AR商品資訊預覽方案，透過AR技術預覽產品實際樣貌，讓消費者利用數位資源，讓消費者即便在疫情期間也可保持安全距離，從遠距就可多角化查看商品，藉著智慧商業獅提供AR商品資訊預覽，讓消費者以虛擬方式走進零售賣場與店家互動，從環球購物中心中和店舉辦飆網速體驗現場互動不斷，便可看出已順利開啟未來5G新科技應用預期效果。



