禪太極極緻商品，晶彩呈現

秉持著一份對人文的堅持與藝術生活化的獨到眼光，與現任「澎湖雅輪文石陳列館」的館長-石雕雲手 呂孟鴻大師合作，以十八太極為主軸推出「Eighteen Series」、「十八藝」、「禪太極」等三個品牌，並受邀於文博會、石雕博物館、海基會…等各大展覽展出，其中禪太極之琉璃太極系列獲選為國賓禮代表中華民國於APEC會議致贈各國元首！太極文創藝術的新創藝形態深受各界名家爭相收藏與喜愛、頗受好評。

禪太極創辦人 / 周龍修

學 歷

臺北市立中正高級中學 畢業

中華民國中國文化大學印刷系 學士

中國上海交通大學CMBA 結業

比利時 UBI 聯合商學院 EMBA 碩士

比利時 UBI 聯合商學院 DBA 工商管理博士

現 職

財團法人新北市私立周坤榮校長慈善事業基金會 創辦人

禪太極禪天下股份有限公司 創辦人

禪太極藝術文化 創辦人

禪太極、十八太極、十八藝 創辦人

中華民國鄉鎮市區長聯合促進會全國總會 最高顧問

世界領袖聯盟台灣分會 最高顧問

國際同濟會大嬸婆會 榮譽會長

中華民國中國文化大學印刷暨資傳系(所)系友會 副理事長

中華民國臺北市立中正高級中學全國校友總會 副理事長

經 歷

˙創辦「財團法人新北市私立周坤榮校長慈善事業基金會」從事教育慈善事業推廣二十年。

˙帶領團隊創造禪太極系列作品，並推廣成為全球獨一無二的元首級國賓禮。

˙代表中華民國二十一世紀經貿協會五百多家之企業前進中華民國總統府。 代表協會致贈禪太極十八式之第十六式-舞動萬象太極石雕予蕭萬長前副總統。

˙榮獲中華民國女企業家協會李菁菁理事長指定做為致贈馬英九前總統的元首級貴賓禮。

˙榮獲中華民國外交部指定為APEC活動之元首級貴賓禮，由蕭萬長前副總統致贈日本首相-安倍晉三及新加坡總理-李顯龍。

˙榮獲「中華民國臺灣尤努斯基金會」蔡慧玲董事長選用做為致贈諾貝爾和平獎得主-尤努斯博士。

˙王欣儀議員於接任中華民國工商建設研究會北區會長典禮時，指定禪太極做為致贈吳敦義前副總統的元首級貴賓禮。

˙禪太極系列作品參與廈門文創藝術博覽會，榮獲金獎之殊榮。

˙帶領藝術家及團隊創造出重達7200公斤的臺灣墨玉太極作品-十八藝，全球第一 世界唯一。

˙禪太極榮獲「亞太電影製片人協會」指定為「2019年亞太電影製片人協會高峰會」之貴賓禮。

˙榮獲邀請參與歡迎 G7 會員國 義大利前總理-馬泰奧。倫齊 Matteo Renzi 歡迎國宴！同桌享用國宴等級的殊榮。

˙榮獲「世界領袖聯盟台灣分會」指定元首級國賓禮之黃金琉璃太極乙對，致贈予義大利前總理-馬泰奧。倫齊 Matteo Renzi。

˙周龍修及禪太極品牌榮獲邀請參加「義大利波隆那市臺灣藝術文化邀請展」，榮獲台灣之光殊榮。

˙榮獲電影《中文俠》邀請合作，禪太極扮演電影中最重要的物件主角，以禪太極十八式扮演電影中之中國武術。

˙榮獲「中華民國鄉鎮市區長聯合促進會全國總會」指定為貴賓禮。

˙創辦「禪太極藝術文化」推廣中華文化及台灣人文、藝術，美化社會、淨化人心。

˙受邀寰宇新聞、寰宇新聞台台灣力單元、藝點新聞、雲商書院、世界文創經貿協會之邀請專訪與報導，協助宣揚、推廣禪太極藝術文化。

˙榮膺「中華民國二十一世紀經貿協會」之二十一世紀傑出企業家。

˙榮膺「台灣新住民經貿文化交流協會」之「封面人物 2019 全球菁英傑出品牌獎」。

˙榮膺「世界華人企業家聯合會全球總會」之「2020 世界華人傑出企業家」。

˙臺北市立中正高級中學傑出校友。

藝術家 / 呂孟鴻

石雕對我來說是『作用力與反作用力』的體現，當你用多大的力道敲下去，他會有多大的力道回應給你，這是我在石雕創作中一直在思考的事關鍵在於你對待石頭的態度，用一種尊敬的力道與態度來創作，它的回應會在作品中呈現，然而，在形與意之間；在虛與實當中，在隨性與執著的意念下…我所追求的是一種『平衡』，在切下的每一刀和敲下的每一槌，人工與天然的界線會出現，這在我的石雕創作中有著極為重要的位階，因為創作的思維會在那種『平衡的美感』出現後而停止!!我生在海與島的交界，我喜歡正面與反面的思考，我在人文與自然的洗鍊下，如同太極的陰陽剛柔;從對應的態度和石頭交心過程中，所激發的創作火花才是最美好的。

隨形而塑；隨意而雕…

石雕雲手 呂孟鴻

1.琉璃太極(翡翠)-勢如破竹.無懈可擊

2.琉璃太極(黃金)-大鵬展翅

3.琉璃太極(琥珀)-捷足先登