2020大湖公園休閒防疫新生活嘉年華今(11/1)日於北市內湖大湖公園陽光草坪舉辦

【養生防疫新生活．中醫保健效果好】

台北市中醫師公會為因應新冠病毒後疫情時代，配合政府倡導防疫新生活，鼓勵社會民眾多從事戶外休閒活動。特於立冬節氣來臨之前，今(11/1)日於北市內湖大湖公園陽光草坪舉辦中醫休閒防疫新生活嘉年華，活動融入中醫防疫元素、中醫防疫操、防疫保健茶，及冬令養生藥饍，同時向民眾宣導用藥安全，現場為民眾健康把脈，提升民眾健康品質。

活動現場超過100位中醫師，帶領民眾一起做中醫防疫操，中醫經絡操、養生保健諮詢、環湖健走、生態導覽、認識本土藥用植物、安全中藥材解說及防疫中藥發表，期許民眾做好防疫，保護自己的健康。

冬季溫養茶

成分：桂皮三錢 黃耆三錢 炙甘草二錢 生薑三錢 大棗四枚

功效：祛風散寒，增強抵抗力

禁忌：飲酒者，火氣大者，慎用

2020中醫休閒防疫新生活五禽之戲動作解說吳建東 中醫博士

前後虎掌

動作：腳踩弓箭步，單手如虎掌，作前後撲狀

功效：活絡上肢氣血，鍛鍊肩臂肌肉

鹿觝蹬蹄

動作：兩手比讚如鹿角狀，往前上方推出，腳同時向後踢出

功效：鍛鍊肩背及下肢，訓練平衡感

橫運熊經

動作：兩手抱球，如熊般轉動腰身

功效：活動腰椎，鍛鍊腰力，增強免疫功能

猿臂上舉

動作：手撮起向上伸舉過頭，放下後換另一隻手上舉

功效：舒展胸肋，幫助腸胃蠕動

鳥展雙翅

兩手撮起置於兩肩，順勢後仰

功效：舒展胸廓，強化心肺功能

招式解說影片：

師資/吳建東 中醫博士

台北市中醫師公會監事

台灣傳統武學刀劍桿散手協會 理事

華佗門八十代傳人