2020大湖公園休閒防疫新生活嘉年華今(11/1)日於北市內湖大湖公園陽光草坪舉辦

台北市中醫師公會特於立冬節氣來臨之前，11月1日於北市內湖 內湖大湖公園陽光草坪舉辦中醫休閒防疫新生活嘉年華。台北市中醫師公會提供

【養生防疫新生活．中醫保健效果好】
台北市中醫師公會為因應新冠病毒後疫情時代，配合政府倡導防疫新生活，鼓勵社會民眾多從事戶外休閒活動。特於立冬節氣來臨之前，今(11/1)日於北市內湖大湖公園陽光草坪舉辦中醫休閒防疫新生活嘉年華，活動融入中醫防疫元素、中醫防疫操、防疫保健茶，及冬令養生藥饍，同時向民眾宣導用藥安全，現場為民眾健康把脈，提升民眾健康品質。

活動現場超過100位中醫師，帶領民眾一起做中醫防疫操，中醫經絡操、養生保健諮詢、環湖健走、生態導覽、認識本土藥用植物、安全中藥材解說及防疫中藥發表，期許民眾做好防疫，保護自己的健康。

台北市中醫師公會理事長黃建榮致詞。黃志方攝
高嘉瑜立委受邀致詞。黃志方攝
2020大湖公園休閒防疫新生活嘉年華吸引大批名眾到場參與。黃志方攝
2020大湖公園休閒防疫新生活嘉年華環湖健走、生態導覽。黃志方攝

冬季溫養茶
成分：桂皮三錢 黃耆三錢 炙甘草二錢 生薑三錢 大棗四枚
功效：祛風散寒，增強抵抗力
禁忌：飲酒者，火氣大者，慎用

冬季溫養茶 。台北市中醫師公會提供
2020中醫休閒防疫新生活五禽之戲動作由中醫博士吳建東親自示範解說。黃志方攝
2020中醫休閒防疫新生活五禽之戲動作民眾跟隨示範舞動。黃志方攝

2020中醫休閒防疫新生活五禽之戲動作解說吳建東 中醫博士

前後虎掌
 動作：腳踩弓箭步，單手如虎掌，作前後撲狀
 功效：活絡上肢氣血，鍛鍊肩臂肌肉

鹿觝蹬蹄
動作：兩手比讚如鹿角狀，往前上方推出，腳同時向後踢出
功效：鍛鍊肩背及下肢，訓練平衡感

橫運熊經
動作：兩手抱球，如熊般轉動腰身
功效：活動腰椎，鍛鍊腰力，增強免疫功能

猿臂上舉
動作：手撮起向上伸舉過頭，放下後換另一隻手上舉
功效：舒展胸肋，幫助腸胃蠕動

鳥展雙翅
兩手撮起置於兩肩，順勢後仰
功效：舒展胸廓，強化心肺功能

招式解說影片：

師資/吳建東 中醫博士

台北市中醫師公會監事
台灣傳統武學刀劍桿散手協會  理事
華佗門八十代傳人

文 黃志方

工商時報