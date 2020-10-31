創客創業加速器媒合活動 勞動部請專家開講

為協助創客從創意走向生意，並整合所需資源，勞動部勞動力發展署今(31)日於臺北文創6樓舉辦「創客創業加速器媒合活動」，邀請專家進行焦點對談，現場還有超過25組創客自造作品展示，提供對創客、創業、募資及量產等議題有興趣者的民眾，可以交流諮詢、增進跨域合作的機會。

發展署為培養民眾創新實踐能力，於所屬五分署設立6處各具主題特色的創客基地，提供多元化機具與實作空間，並連結創業資源與服務。發展署主任秘書王玉珊今日出席活動表示，發展署以提升勞動力發展為目標，有鑑於近年來數位製造工具蓬勃發展，創客創意自造及小量生產趨勢應運而生，發展署透過創客基地提供機具、空間、專業師資與社群交流等，民眾可以學習跨域技能並發展不同專業，拓展職涯；另一方面，鼓勵民眾勇於實現創意、進行產品設計與試作，再透過創客基地連結勞動部創業諮詢輔導、貸款等服務，加速做生意之路。

勞動部勞動力發展署主任秘書王玉珊參加「創客創業加速器媒合活動」。圖／業者提供

本次活動即圍繞創客創業首要面對「資金」與「量產」的課題，上午邀請到中年轉業的邁雅設計有限公司創辦人史承彥，分享創業一路走來的心路歷程與觀察，以及募資達人台灣經濟研究院研究六所徐慶柏博士，講授募資技巧與輔導經驗；下午則由串雲科技總經理陳紹俊，接力分享如何用創意點子進入市場，以及邁特創新基地總監陳威州，以生產者角色又是如何協助創客克服不同量產級別的挑戰。會後輔導硬體創業加速的邁特電子與新創公司邁雅設計也進一步洽談後續合作輔導事宜，加速新創量產之路並加強硬實力。 想了解更多創客、創新、創業議題，請持續關注「vMaker台灣自造者」網站（ https://vmaker.tw/ ）及臉書粉絲專頁，獲取更多最新消息、科技新知及活動資訊。

勞動部為協助青年朋友能夠順利與職場接軌，推動「投資青年就業方案」，針對青年不同階段就業需求，提供產業趨勢、職涯規劃、技能發展及就業服務等四大面向的差異化服務，詳細內容可參閱台灣就業通網站「投資青年就業方案」專頁https://reurl.cc/Znql76，或洽詢24小時免付費客服專線0800-777-888。