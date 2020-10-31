和牛名店上吉燒肉號召寧夏夜市店家參與萬聖節「搗蛋美食饗宴」義賣

疫情來襲，慈善捐款大幅減少，北市東區頂級和牛名店上吉燒肉以贊助單位名義，號召寧夏夜市著名店家在10月31日於圓山捷運站1號出口廣場推出百元萬聖節主題「搗蛋美食義賣」饗宴，北市府副市場蔡炳坤，黃珊珊到場擔任義賣人，柯媽也熱情出席喊破喉嚨幫忙義賣，當天義賣所得全數捐獻給台北市自閉兒社會福利基金會、中華民國唐氏症基金會。

財團法人中華民國唐氏症基金會的餅乾品牌愛不囉嗦銷售業績，今年跳水縮減七成，財團法人台北市自閉兒社會福利基金會原本預計今年善款會成長兩成，但疫情期間不但沒成長，還衰退了兩成多。關懷社福團體的捐贈與募款大幅縮水，大台北商圈產業協進會、至聖里里長辦公處、台灣夜市商圈產業工會、台北寧夏環保夜市在萬聖節當天特別共同主辦這項「搗蛋美食義賣」饗宴，吸引數百位熱情民眾到場參加。

上吉燒肉創辦人林佑勳表示，疫情期間，餐飲業面臨龐大挑戰，後疫情時期，日本和牛又因為大陸搶貨，成本即將漲價5-10％，大環境內外夾攻，但上吉燒肉溫暖關懷的企業精神不變，做慈善同時享受和牛美食，而且只要有萬聖節主題裝扮，就能來上吉攤位兌換糖果包，限量兩百份。

「寧夏夜市不僅會做生意，寧夏夜市更會做公益!」大台北商圈產業協進會總會長林定國指出，夜市是台灣的寶，我們努力讓世界看見台灣的好。

這次慈善活動的靈魂人物至聖里里長楊秀龍，楊秀龍召集各方資源贊助，只要憑活動傳單，就能兌換萬聖小禮物，限量2000份，並邀請街頭藝人變裝折氣球送小朋友。楊秀龍號召里民「掌握永恆，把握現在，回頭看看曾累積多少小善，在萬聖節陪唐寶寶跟自閉症患者們一起走出來。」

唐氏症基金會董事長林正俠也到現場參與萬聖節義賣，帶領唐寶寶們表演舞蹈。林正俠強調，唐氏症基金會全生涯照顧唐寶寶，但基金會品牌愛不囉嗦禮盒銷售業績今年萎縮到去年同期3成，期間還曾遭退訂達2000盒事件，「第二波疫情已在國外蔓延，我們準備度過前所未有的寒冬。」

北市府副市場蔡炳坤（左三）主持唐氏症基金會愛不囉嗦禮盒義賣。圖／黃台中

台北市自閉兒社會福利基金會董事長王美琦帶領服務個案上台，在畫作上簽名落款，展現豐沛創作能量，八點檔戲劇女王李亮瑾參與義賣，現場也捐出亮麗戲服讓民眾認購，所得全數捐給自閉兒基金會。

自閉兒社會福利基金會董事長王美琦（中）頒發感謝狀給 上吉燒肉創辦人林佑勳（左）、北市府副市長黃珊珊（右）在場見證。圖／黃台中

王美琦指出，基金會在自閉症孩子不同成長的階段，給予不同的教育服務，有些孩子因為大環境錯過應被服務的時機，基金會今年預期善款目標跟實際收入相差四成，希望疫情不要影響孩子的寶貴時程。

主辦單位公佈這兩個基金會的捐款帳號，呼籲國人伸出援手，給予適當的捐款。財團法人台北市自閉兒社會福利基金會銀行戶名：土地銀行和平分行，帳號：045-001-020556，郵局劃撥帳號帳號：19933133。

財團法人中華民國唐氏症基金會https://reurl.cc/6ld6Gk

用三倍券幫助唐寶寶 https://reurl.cc/qdEjqg

LINE PAY 捐款好方便 電腦版：https://bit.ly/2xPecTr

贊助單位：上吉臉書：https://www.facebook.com/jokichi.yakiniku/