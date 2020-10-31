臺北國際旅展臺北館精彩「開箱」 臺北館品牌亮點及消費滿額禮好驚喜

2020台北國際旅展（2020 ITF）10月30日至11月2日在台北南港展覽館盛大登場，臺北市政府在J109攤位設立臺北市政府主題館，以「開箱臺北」為主題，主推2021臺北燈節在萬華舊城區舉辦，搭配艋舺無圍牆博物館精神，邀請更多民眾深入巷弄重新認識臺北在地的歷史風貌與民俗活動。

今年秋冬臺北有哪些最新的景點？臺北怎麼玩才是最好玩的呢？臺北市為擴大推廣秋冬旅遊與品牌節慶，在今年冬季準備了一系列大型活動，一路從2020年底玩到2021年初。

北市府觀傳局於今（31）日上午在臺北館舉辦造勢活動，邀請臺北市副市長蔡炳坤、觀傳局長劉奕霆、行腳節目主持人肯納、帥氣型男賀少俠，以及人氣明星熊讚與民眾一起熱舞歡樂，抽出5位幸運民眾，贈送總價值超過萬元以上限量好禮，現場氣氛十分熱鬧。蔡炳坤副市長表示，臺北今年冬天連續舉辦許多精彩活動，有青山王祭，臺北跨年活動、三貓系列活動、過年期間必去的臺北燈節，邀請民眾來探索你所未見的臺北。

為強化臺北是秋冬旅遊最佳首選，觀傳局特地將臺北館北門打造成「會動」的臺北城門，宣傳動畫內容包含首度公開的2021臺北燈節主視覺，以及2020經典小鎮-貓空結合明年即將與大家見面的-人氣貓熊明星-圓寶，為臺北點亮不同特色的創新風景。走進城門在展區內結合最新臺北品牌視覺插畫，推廣臺北秋冬兩大節慶盛會包括跨年必去的2021臺北最HIGH新年城、臺北燈節，再到臺北後山-貓空帶出臺北特有的包種黃金茶湯，從巷弄城區到山城小鎮，將臺北城打造成主題攝影棚，每一個角落都超好拍，邀請民眾來臺北館拍個過癮，將臺北美照上傳社群平台，讓外地人發現多樣的臺北，讓本地人看見不同的臺北。

臺北市副市長蔡炳坤（中）介紹臺北館品牌視覺。圖／觀傳局提供

本次臺北主題館也充滿驚喜，為鼓勵活動產業化，臺北星級旅館旅遊區可說是強檔陣容，邀請臺北晶華酒店推出臺北冠軍紅燒牛肉麵的南港老爺行旅、獲得2019年「臺灣服務業大評鑑」商務飯店類金牌獎的Just Sleep捷絲旅、以及2018-19臺北米其林指南推薦的設計型飯店HOME HOTEL。此外更因應旅遊自由化趨勢，邀請到線上旅遊體驗平台-KLOOK，推出臺北超過15家星級住宿與吃到飽超值票券。現場也出現小型「熊讚辦公室」，販售廣受熊粉喜愛的熊讚紀念品。

臺北館囊括北市知名五星飯店、伴手禮等13家業者共襄盛舉，讓參展民眾一覽臺北觀光魅力。圖／觀傳局提供

還有新型態觀光交通工具-臺北市雙層觀光巴士推出多樣主題套票。此外，還有臺北夜間旅遊必訪聖地，全台首家時尚瓶裝雞尾酒-WAT酒吧；貓空在地文化方面少不了當地必訪茶餐廳阿義師的大茶壺、爆紅霜淇淋茶甜點店貓茶町；永康街則是邀請到曾獲國際「DFA設計獎」的創新茶品牌-不二堂。必吃人氣下午茶有紅玉滿赤心雞蛋糕；當然更有線上票券販售平臺tofu網等共13家業者，於展期間推出最人氣、特色商品。

臺北主題館也和業者推出城市聯名商品，例如不二堂結合臺北品牌延伸插畫推出的「世界城市茶旅行禮盒-臺北站」、為呼應動物園熊貓的誕生，紅玉滿赤心雞蛋糕的「熊貓造型雞蛋糕」首次大公開，WAT酒吧的專屬「臺北特調」-艋希多雞尾酒與文山騷兒雞尾酒、阿義師的大茶壺推出的「貓空鐵觀音茶豆奶」。為刺激購買慾，臺北館更推出了滿額禮特別活動，展期間於臺北館累積消費200元便可獲得熊讚面膜，消費500元更可加碼獲得限量限定圓寶口罩。（未成年請勿飲酒）