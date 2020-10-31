「耕古鑄新‧膠彩大師劉耕谷八十紀念展」11月5日起長流美術館台北館展出

劉耕谷基金會與長流美術館暨文教藝術基金會共同舉辦的「耕古鑄新‧膠彩大師劉耕谷八十紀念展」，將於2020年11月5日(四)至11月29日(日)在長流美術館台北館展出，並於2020年11月7日(六)下午二點舉行展覽開幕式。

劉耕谷(1940~2006)於嘉義縣朴子市出生，是台灣最具開創性的膠彩藝術家，廣納多面向的研習，自化為源源不息的創作力量，致力於新膠彩表現形式，讓當代膠彩邁向新的里程碑。

一位藝術教育家的成就如何影響著文化思想?劉耕谷受黃鷗波老師啟發，除了漢學修為的交流之外，認為畫家在具備基本繪畫基礎的同時，需提升藝術思維的內涵，連結價值觀與時代精神，再轉化成有思想涵養的美學觀念，教學傳承。八○年代的台灣盛行現代藝術思潮，大型美術館先後成立，巨幅畫作帶來了前所未有的視覺震撼。1986年台灣省立美術館籌備徵件，劉耕谷從敦煌壁畫汲取靈感，提出畫幅尺寸寬8.2公尺、長12.6公尺的〈吾土笙歌〉草圖，獲得評審委員一致通過。大壁畫費時二年製作，以膠彩按金箔的方式，結合東方文化與西方現代，表現出對人文土地的頌讚與氣魄，是臺灣膠彩走向新巔峰的代表之作。

劉耕谷思域無疆，跨越傳統，在新膠彩的形色變幻中融通中西，嘗試多元創作風格與技法探究，突破題材的拘限，加入超現實的意象。劉耕谷曾說：「作品就是藝術家的化身，作品的精神就代表人所展現的價值」。回顧大師精彩的創作歷程，從歷史與時代的角度思考下，將對台灣土地情感的認同與關懷，一次又一次超越傳統思維，帶來深具哲思的系列作品，留下永恆耀眼的傳世鉅作。

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