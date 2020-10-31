大亞集團歡慶65周年 員工趣味運動會展現凝聚力

文/葉圳轍

飛躍65，串聯未來；大亞集團歡慶65周年，今(31)日在關廟國中以舉辦趣味運動會方式慶祝，包括拔河、趣味躲避球、趣味接力、瘋狂足球、旱地龍舟及公益馬拉松…等，員工成為主角，展現凝聚力，如同家人般歡聚，場面溫馨、熱鬧。

大亞集團董事長沈尚弘在運動會開幕致詞表示，距離上次舉辦集團運動會已超過30年，很欣慰在大家的努力下，目前集團規模更龐大，讓今日的運動會更加有意義。

大亞集團歡慶65周年，今(31)日假關廟國中辦員工趣味運動會。圖為大亞集團董事長沈尚弘致詞。右四為副董事長沈尚邦、右三為總經理沈尚宜。圖／葉圳轍

沈尚弘說，舉辦運動會，希望透過員工在運動中快樂的拼搏，增強團隊凝聚力和融合度，提升集體榮譽感，為企業永續經營再添基石。

其實，大亞集團近年積極推廣企業內部運動風氣，鼓勵員工參加運動社團，並於2019年舉辦第一屆「大亞旺萊馬拉松」，同時推動運動認點活動，讓員工更有動力建立規律運動習慣。

大亞集團員工趣味運動會；該集團共組8隊競賽，圖為各隊運動員進場。圖/葉圳轍

為此，大亞也獲教育部體育署頒發「運動企業認證」標章，象徵大亞支持運動及相關之員工福利。而今年舉辦員工運動會，更彰顯大亞之健康人力資源與品牌價值，實現「快樂的員工」之企業社會責任。

大亞集團員工趣味運動會，該集團董事長沈尚弘(右)、副董事長沈尚邦(左)一同繫繩，為拔河競賽揭開序幕。圖/葉圳轍

大亞集團總經理沈尚宜(右)、執行副總沈尚道(左)為拔河競賽繫繩。圖/葉圳轍

值得一提的是，大亞運動會中有一項公益馬拉松賽，由該集團一級主管領跑，參賽者只要跑完操場一圈(400公尺)，大亞集團就捐100元，透過晶片計算累計，現場共跑出102.35萬步暨2,047圈，募集款項204,700元；最後由該集團董事長沈尚弘加碼湊齊300,000元，全數捐給在地關廟國中，以回饋地方、鼓勵在地學子。

參與公益馬拉松的大亞員工表示，能夠利用自身的力量回應公益，還能兼顧運動，非常有意義。

大亞集團員工趣味運動會；圖為拔河比賽激烈盛況。圖/葉圳轍

大亞集團成立於1955年，是台灣本土老字號電線電纜公司，為在地台南關廟地區創造許多就業機會，重視員工權益和福利，樹立台灣經濟產業永續經營典範。該集團從銅材到線纜產品，採一貫化作業，工廠分布在兩岸及越南，更是第一家100%外資於越南股票上市(2006年)的公司。

大亞集團不僅重視員工健康與福利，也是國內第一家率先自主將生產的線纜產品全面無鉛化的公司、是經濟部第一屆台灣綠色典範獎及國際綠色典範產品獎的得主，也第一家發行CSR報告書的線纜業者，對推動環境保護及企業社會責任不遺餘力。

政府推動無核家園政策，預期綠能產業將成為台灣下一個台積電；大亞集團以線纜產品為根基，致力成為「友善環境、美麗家園的推手」，近年更積極強攻綠能、綠電商機，期打造從能源產生、傳輸、儲存到轉換，皆能提供完整解決方案的能源串接領導品牌。

確實，大亞集團近年在太陽能綠電產業布局有成，至今綠電投資已超過60億元，今(2020)年台南學甲76MW太陽能電廠完工後，發電總裝置容量將達120MW，屆時每年發電約15,770萬度，售電收益可達7.1億元/年，將成為該集團穩定的收益來源。