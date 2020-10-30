經典海尼根生啤「激省銅板價」搶攻雙11商機 聯手原燒O-NiKU 推「無差別優惠」

穿綠色吃「原燒O-NiKU」鮮美大西洋鮭魚免費嚐 11/9-11加碼送海尼根0.0

只要穿戴任一綠色衣物或配件在身上，消費套餐就可以免費享用價值158元的大西洋鮭魚一份；更可額外獲得一瓶海尼根0.0零酒精。圖／業者提供

雙11即將來臨，每年線上電商網購、線下餐廳飯店都推出各種超殺1111優惠，全台瘋搶買一送一或是身分證有1的限定優惠，種種優惠琳瑯滿目讓大家看花了眼! 看花眼總好過看漏眼，「原燒O-NiKU」和「海尼根」幫你畫好重點，不用再侷限身分證數字，直接推出無差別超狂優惠，11月9日~11日限期三天，凡點任一套餐換購經典海尼根生啤酒一杯(350ml)，單杯原價99元、現在下殺只要39元，第二杯起更是只要11元！海尼根生啤風味濃郁飽滿、富含果香，從獨家鮮封生啤太空機現場拉出豐盈綿密的泡沫、「鮮」嚐為快！開店有史以來最佛心的優惠價格，比買一送一還划算，不論一人暢快獨享、好友逗陣開喝都暢快！

限期三天原燒大方送: 人氣鮭魚+海尼根0.0

雙11有感優惠攻略：

只要穿戴任一綠色衣物或配件在身上，消費套餐就可以免費享用價值158元的大西洋鮭魚一份；更可額外獲得一瓶海尼根0.0零酒精。

凡點任一套餐換購經典海尼根生啤酒一杯(350ml)！單杯原價99元、現在下殺只要39元，第二杯只要11元，買一送一都沒這麼划算!

凡點任一套餐換購經典海尼根生啤酒一杯(350ml)，單杯原價99元、現在下殺只要39元，第二杯起更是只要11元！開店有史以來最佛心的優惠價格，比買一送一還划算！圖／業者提供

今年四月甫一上市就造成萬人空巷，前所未有的搶購潮，人手一瓶就代表「潮」的「海尼根0.0零酒精」，承襲經典海尼根的傳統製程，選用水、麥芽、啤酒花為基底，搭配獨特A酵母，經兩次發酵，最後再以真空蒸餾方式移除酒精，完美還原拉格啤酒的飽滿風味的同時更加清爽順口，更讓生活中想喝卻不能喝的時刻，隨時暢飲「零」設限。

海味免費送、銅板價暢飲！原燒推「無差別優惠」搶攻雙11商機讓民眾佔盡便宜！圖／業者提供

原燒O-NiKU美味出大招! 濃郁鑽切牛生啤好搭擋

原燒O-NiKU獨家「鑽切牛套餐」，是主廚遠赴日本學習「鑽石切割」的技巧，由專人燒烤將每塊Choice等級的牛小排都烤到表面酥香、中間軟嫩，緊緊地將肉汁鎖在裡面，賦予每口牛小排擁有兩種口感，濃郁的口味，讓人一口咬下感動無限。

所有的套餐均附上兩款包肉選擇：生菜葉和墨西哥餅皮，以及3種開胃小菜：蔥鹽醬、韓式泡菜、醃漬大根和4種醬料。可以隨不同口感的肉品：薄片、厚切、角狀及鑽切法，自由搭配出96種的新鮮吃法，若這時再搭配海尼根生啤酒，一口燒肉、一口啤酒，絕對是人生一大樂事，今年雙11就決定來原燒O-NiKU大吃一頓啦!

（工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒）