台北國際旅展10/30盛大登場 體驗農漁村及山林悠遊趣

2020台北國際旅展將於10月30日至11月2日假台北南港展覽館盛大登場，農委會特別設置台灣農業旅遊館、農遊伴手館及國家森林館，以農村廚房、漁、花及森林為題，主推販售漁花旅行、農村廚房、特色農遊主題套票、優遊農村及森林生態等共超過450條遊程，還有100餘項農業旅遊伴手禮，與名廚食材料理教學、旅遊達人分享、農村廚房體驗示範、試吃伴手禮與山林闖關等互動活動。

農遊館攜手伴手館共同推出消費滿額贈、限時買就送，現場參加伴手票選送限量試吃包，加入農業易遊網會員送好康商品等優惠，歡迎民眾踴躍參觀選購！

農業旅遊館 漁花農廚遊程玩整年

農委會表示，農業旅遊館以「輕鬆逛超市，農遊任你購」農遊超市概念，推廣農村產地旅行與食遊當季觀念，今年精選漁花旅行定點集合遊程8條，推出10人成行的綠野仙蹤花藝之旅、尋幽訪桂饗花趣、三心蝦生態體驗活動、鱘龍訣－相遇千古活化石，及4人成行的鮑好玩－九孔鮑生態養殖體驗、小農漁人「與漁同行-大力小釣手」，及1~2人即可成行的玫瑰紓壓足湯、浪漫紫色普羅旺斯養身仙草體驗營，價位最低199元起。

另外以全國四季產地及各項農產業主題，搭配推出茶、米、花、果、蔬、竹林、漁、畜、香藥染草、米、雜糧、蜂蜜、咖啡等446條自由行遊程，每人約200~590元，期望遊客在體驗旅遊中認識臺灣在地農業。

為讓遊客認識在地食材及料理文化，農委會整合農事體驗、食材採集或選購、廚藝學習、料理品嘗及農產消費等5大元素，創新推出農村廚房遊程等17條遊程，旅展特別優惠34團加碼送高鐵(或台鐵)交通接駁團體行。

為了滿足喜歡深度探訪農村社區民眾，結合23個農村社區（單位）推出每套10張特價1,500元的優遊農村體驗券套票組，每張可享單人份農村體驗活動或入園門票。

農遊伴手館 精選美味好禮「袋」著走

農委會指出，設置「農遊伴手館」以水產、花卉、在地食材為主軸，搭配「美味袋著走」主意象，展售今年遴選新品伴手禮，及輔導開發伴手新品及歷年熱賣的超夯必買伴手禮等，展示逾百項優質產品，現場可試吃購買。

旅展期間，農遊伴手館服務台舉辦「農遊伴手新品線上票選活動」，計畫選出10項人氣伴手，邀請名廚蔡季芳、黃景龍、知名旅遊部落客肉魯及行腳達人現身說法，讓民眾體驗農村旅遊樂趣。

農業旅遊館以「輕鬆逛超市，農遊任你購」農遊超市概念，推廣農村產地旅行與食遊當季觀念。圖／農委會提供

國家森林館 打造情境式體驗旅遊

農委會打造「國家森林館」參展，以「山在那裡，準備好，就去」為副標題，運用情境式體驗，向國人推廣國家森林遊樂區特色結合周邊景點帶來五感體驗遊程，精選最具特色的「花季饗宴」、「林鐵行旅」、「夜觀漫遊」與「森林健行」等4

大主題共34條遊程，以及國家森林遊樂區電子門票，呼應山林開放政策，期盼國人能親近山林且重視安全與維持山林永續重要性。

農漁山林好玩有趣 旅展好康享不完

農委會表示，農業旅遊館每日定時舉辦5場農村廚房體驗示範品嘗與「限時買就送」活動，消費滿8,000元即贈快煮美食鍋或野餐用蛋捲摺疊桌等精選好禮。10/31還邀請知名編舞家趙健志(Kenji)擔任一日嘉賓帶來5G健康操表演，邀請民眾親子現場同樂。

民眾至農遊伴手館，可先享消費早鳥禮，滿888元再玩扭蛋送好禮，參加「農遊伴手新品線上票選活動」再獲伴手試吃包。農遊館及伴手館消費滿1,500元並成為農業易遊網會員，加贈農遊券一張及限量時尚購物提袋。現場還有「農業易遊網FunClub」及「農遊超市館」加會員送好禮的活動，歡迎民眾快來現場搶購好康！詳情可查詢「農業易遊網」：https://ezgo.coa.gov.tw/