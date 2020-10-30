「W國際商務中心」台中七期旗艦A館開幕 共享空間創造超高CP值

「W國際商務中心」台中七期旗艦A館今(30)日盛大開幕，W國際商務中心執行長曾浚瑋(右至左)、臻鑽建設副總王玉秀、臻鑽建設總經理曾錦川、竟豐室內設計執行長林登貴出席開幕儀式並合影。

位於台中七期超級黃金地段的「W國際商務中心」七期旗艦A館，今(30)日舉行隆重開幕儀式，嘉賓雲集，連超人氣「咪路貓」都現身祝賀，現場歡樂聲不斷，氣氛嗨翻天！

「W國際商務中心」台中七期旗艦A館開幕，超人氣「咪路貓」現身祝賀，現場歡樂聲不斷。

共享經濟正在改變商業模式，催生了許多新創企業，且商務中心自由度高，可依照自己喜歡的時間及方式工作，已成為商業趨勢之一。臻鑽建設攜手竟豐室內設計共同打造的「W國際商務中心」，為共享經濟「共享空間」的完美實現。W國際商務中心七期旗艦A館約為百餘坪，共規劃15間左右的辦公室，非常適合初創業或新創事業者承租使用。「W國際商務中心」提供秘書櫃檯、咖啡機、會議室、傳真機、影印事務等服務，除此之外，與其他共享空間商務中心最大的不同點在於，業者因建設及室內設計的強大專業背景，因此，可針對各承租者的不同空間運用需求，進行「量身訂做」的服務，讓承租者的空間運用完全符合所需、更加得心應手。

「W國際商務中心」自2017年創設第一個據點以來，發展迅速，位於七期的一館、二館、及今（30）日盛大開幕的七期旗艦A館，均已進駐8成以上，位於同棟大樓27樓的七期旗艦B館，亦將於11月開工，一臺電腦即可進駐開始辦公，有需求的廠商可搶先洽詢預訂，實現創業圓夢的夢想。

「W國際商務中心」台中七期旗艦A館

地址：台中市西屯區市政北二路238號22樓之1。

洽詢電話：（04）22602883。