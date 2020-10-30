國泰飯店觀光事業　ITF旅展首日業績開紅盤

2020 ITF台北國際旅展國泰飯店觀光事業集合旗下三品牌七家飯店（和逸、慕軒、台北國泰萬怡酒店），今年旅展首日業績開紅盤衝破200萬，住宿部分推出聯合住宿券下殺18折，整體業績較去年成長35％。國泰萬怡酒店餐券首日業績亦有60萬表現！

因應國旅爆發需求，今年特別推出「品牌聯合住宿券2500元」適用全台和逸飯店，大幅提高使用彈性度，有效帶動約兩成的住宿券業績。同時慕軒餐券旅展限定的「買十送一」活動，熱賣款「GUSTOSO早/午/晚餐通用券590元」販售突破1,100張，甚至出現一次購買50張包套客人，今年7月嶄新開幕的COZZI Blu和逸飯店•桃園館首次參展，餐券表現亮眼，「930元平假日午/晚餐單人券」第一日銷售破500張，預計四天旅展總目標可望上看2,500萬元！

國泰萬怡旅展首日突破 60 萬，相較去年同期銷售再成長 20％，MJ Kitchen 自助午餐單人券銷售超過 400 張，新推出的「自助周末自助午茶四人券」也有近百張的好成績，搭配現場的火雞試吃活動，也有近 20 位消費者下單預購火雞和年菜。

國泰飯店觀光事業首次以國泰萬怡酒店的爐烤蒜香火雞、慕軒飯店的 16盎司牛排以及新開幕的和逸飯店．桃園館的派克海鮮桶舉辦大型的試吃辦活動，除了帶動消費者的排隊熱潮，也提升了15％的展場業績。