內部稽核疫後啟航 培育新韌性

內部稽核協會10月30日在福華國際文教會館舉辦年度研討會，以「掌握趨勢脈動 推升創新能量」為主題，分享台灣企業的軟實力與韌性的背後動能，進而引導國內企業與組織可以在疫後時代積極提升創新治理能力，共同開拓新局。

研討會開幕式由該協會理事長趙曉慧主持，並邀請到主關機關金管會副主任委員許永欽、證期局主任秘書高晶萍及台灣四大聯合會計師事務所與鴻海科技集團媒體長汪用和等嘉賓蒞臨致詞，並於大會中提供精彩的專題演講。另大會並舉辦新科國際內部稽核師（CIA）授證典禮，考試成績榮獲台灣第一名殊榮的考生，可獲純金9999紀念獎章，此次林柄滄金質獎得主為劉素萍女士，此次與會者參與踴躍人數達800人。

專業發展座談部分，邀請到大數據與AI人工智慧專家、學者與金融業與流通業高階稽核主管共同與談，並透過線上即時問答方式，探討重塑疫後時代內部稽核的功能。主持人黃秀鳳主任委員表示，未來內部稽核人員應善用資料分析和視覺化進行有影響力的稽核報告，並應擁抱技術和自動化以實現協同合作和提升效果效率。

而下午共進行6場分組研討，有關吹哨制度實務應用，臺灣高等檢察署林宗志檢察官表示，如何有效吹哨，除了有賴機關首長與企業主型塑企業文化外，尚須考量關聯產業抵制、社會輿情壓力、吹哨流程建置、吹哨保護機制等因素。

從公部門稽核專業發展角度，結合資訊科技推動政府電腦稽核，行政院主計總處專門委員羅友聰分享了借鏡新加坡政府經驗推動持續性稽核之案例，審計部副執行秘書游義松則表示，展望未來隨著資訊科技之進步，查核不受抽樣限制，審計轉型、擴大審計廣度及深度、促進政府透明與課責，以強化政府治理。

有關國際金融資安監理趨勢，金融監督管理委員會資訊服務處蔡福隆處長表示，應重視經營管理階層資安職責及要求獨立資安職能、建立共通資安管理基準及自我評估機制、建構並實證作業風險抵禦能力、有關強化新興科技的資安防護，並且建議應兼顧服務創新與安全、增修訂資安自律規範、因應委外及跨業合作。

有關敏捷審計之議題，安永諮詢服務總經理張騰龍表示未來內部稽核人才，具創造性的問題解決能力、創新思維及社交智慧將比技術知識更具價值。至於工控資安風險與挑戰，勤業眾信聯合會計師事務所資深執行副總經理林彥良表示，IoT物聯網通過以創新方式將實體世界連接到數位世界，為人類史上最突破性的創新，未來數位轉型推動供應鏈變革，風險就隱藏在供應鏈的服務細節中。

下午場次中，KPMG安侯建業聯合會計師事務所執行副總朱成光與資誠聯合會計師事務所副總蔡杏雪則分享疫後風險管理國際趨勢及稽核引進新興科技之發展新趨勢，分享稽核專業人員面對當前企業於數位轉型過程中所需具備與時俱進的新思維，除了提升稽核效率廣度與深度外，亦能提高整體稽核作業的正確性與完整性。

研討會最後以台灣兩大標竿企業集團台積電與鴻海集團總稽核的前瞻對談作為壓軸。從稽核人員如何配合企業ESG的策略進行相關風險分析和查核作業，到近來極為熱門的Work From Home議題、稽核在提供組織韌性上如何能有更積極作為？面對社群媒體及網路世代當道，公司又該如何評估、衡量及管理聲譽風險？各種良善治理的議題，值得用心傾聽與學習。