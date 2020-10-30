晶華酒店集團　ITF旅展首日總業績含線上狂破8,100萬

ITF台北國際旅展今（10月30日）起於南港展覽館熱鬧開展，年年都熱情參展的晶華國際酒店集團，還是吸客焦點，排隊動輒就是一長串，優惠的餐券仍是吸客主力，但「城市度假」的住房專案，晶華特別把住房優惠禮券化，讓企業或個人可以在年終送禮及回饋員工的時候，多一項禮品選擇。晶華集合旗下台北晶華、台南晶英、晶泉丰旅及Just Sleep捷絲旅等聯手推出多款超值餐飲、住宿優惠商品，消費者可於旅展期間或線上旅展進行購買。

據了解，晶華酒店日前在實體快閃（9/25至27）三天業績己進帳3,100萬元，再加上10月26日開始的線上旅展，截至今天（10/30）已有3,000萬元，如再加上今天ITF南港展館現場首日的業績超過2,000萬，等於截至目前、旅展總業績已破8,100萬元了！是很驚人的表現！

基於國旅市場爆發，晶華國際酒店集團在27項商品中一口氣推出15項住房優惠券，品項首次超過餐飲優惠券，其中的明星商品首推台北晶華酒店「郵輪式體驗專案-日本文化之旅禮品券」，兩天一夜7,980元即可入住豪華客房，並享免費參加日本奉茶、節慶浴衣穿搭、以及東京築地魚市的拍賣文化課程；台南晶英酒店則推出折扣高達3.3折的「海東家庭客房平假日不含早住宿券」，主打假日、加人不加價，最多可入住4人，每組只要4,999元；礁溪晶泉丰旅持續強打去年熱賣的「雅緻客房一泊二食住宿券」，5,899元起即可入住雅緻客房，享用豐盛早餐及三燔礁溪壽喜燒吃到飽，相當於下殺4.5折。據點遍佈全台的Just Sleep捷絲旅祭出歷年熱賣、全省通用的「聯合住宿券」，每張1,999元，折扣高達2.2折。

台北晶華明星商品-2,499元栢麗廳平日下午茶四人優惠折扣券，一次買10張加贈1張，下殺6.6折必買。圖／晶華提供

在餐飲優惠券的部分，台北晶華酒店依舊強打最受歡迎的自助餐廳「天下第一柏麗廳」，「栢麗廳平日下午茶四人優惠折扣券」每組2,499元，一次購買10張再加贈1張，超值優惠下殺6.6折。粉絲們熱愛的三燔本家則是推出「平日雙人壽喜燒或涮涮鍋放題優惠折扣券」每張1,399元、泰市場則是延續去年超狂買氣，續推出「平日午餐雙人優惠折扣券」每張1,399元、義饗食堂重新熱鬧開幕後推出「平日饗樂雙人優惠折扣券」每張1,099元，平日週一至週五午餐或週一至週四晚餐均可使用。