萊爾富攜手萊禮生醫推出外耳繩「丹寧牛仔金屬藍」醫療口罩　10/31盛大登場

全球疫情持續升溫，口罩等防疫物資需求熱絡，為關心民眾的健康，萊爾富攜手萊禮生醫共同推出的萊潔炫彩口罩系列，近幾個月已啓動多波的開賣儀式，廣受消費者的熱烈回響。

為滿足民眾防疫需求，萊爾富持續響應防疫新生活運動，又推出新款外耳繩「丹寧牛仔金屬藍」萊潔炫彩醫療口罩，並將於10月31日上午10:00於門市Life-ET機台盛大推出「丹寧牛仔金屬藍」醫療口罩預購活動，全台限量20,000盒，每盒50入，售價399元，1人只能限購1盒(不能代購)。

萊爾富10月31日開賣2萬盒「丹寧牛仔金屬藍」醫療口罩，售價399元，1人限購1盒。圖／萊爾富提供

繼10/24於全台Life-ET上線銷售萊潔炫彩口罩系列之一的首款外耳繩「牛仔玫瑰粉」醫療口罩，一推出即在10分鐘內快速售完。而10/31銷售的這款「丹寧牛仔金屬藍」炫彩醫療口罩，與「牛仔玫瑰粉」一樣是使用外耳繩設計的醫療口罩，由於耳繩調整為由外向內拉方式，大幅提升口罩舒適度，也降低耳朵壓力，同時讓「小臉人」戴起成人口罩更服貼。

萊爾富表示，為回饋消費者長期的支持，提供民眾能購買到不同顏色的炫彩醫療口罩，為防疫新生活增添多元與豐富的色彩。更嘗試利用不同時段，讓民眾在方便時間，滿足購買需求。

萊爾富長期與萊禮生醫合作，推出的萊潔炫彩口罩系列，不僅標榜「我戴萊潔 我驕傲」，讓民眾安心「玩色‧做自己」，滿足「街頭穿搭時尚」。此次推出的「丹寧牛仔金屬藍」醫療口罩，以深光藍色搭配牛仔紋理，調配出罕見的藍光暈感牛仔紋，呈現出金屬搖滾的北歐風情，對於丹寧控的愛好者，是辨識度極高的時尚穿搭配件。

「丹寧牛仔金屬藍」炫彩醫療口罩，耳繩由外向內拉，讓「小臉人」戴起成人口罩更服貼舒適。圖／萊爾富提供

萊潔炫彩口罩系列是目前台灣唯一通過3E過濾標準，如BFE 細菌過濾99％以上、VFE 病毒過濾99％以上、PFE 微粒過濾95％以上，於一萬等級無菌室生產，獨家滅菌加工製程，為最乾淨的醫療口罩。

萊爾富提醒民眾，於Life-ET機台點選「炫彩口罩」，輸入手機號碼，收到一組簡訊「驗證碼」，將「驗證碼」輸入機台進行驗證，驗證成功後即可列印繳費單據至門市「櫃檯繳費」，不須1分鐘即能快速完成「炫彩口罩」預訂，11月21日後再回原購買門市取貨。