網紅「吃貨們」行銷台灣觀巴 主打樂齡長輩輕鬆出團

悶熱難耐的夏天終於過了，取而代之的是吹著微涼秋風的舒服天氣，這樣的天氣最適合帶著家人、長輩來個小旅行了！台灣觀巴這次特別邀請到網紅「吃貨們」-盈盈、PAULA、恬恬，一起帶著盈盈的媽媽到東北角體驗台灣觀巴半日遊開箱，並完成本次體驗遊程之合照關卡任務。本次半日遊共去了鼻頭角、南雅風化石、陰陽海、金瓜石、黃金瀑布、九份等諸多景點，搭乘台灣觀巴，讓盈媽覺得旅程非常輕鬆又豐富，很適合樂齡族群，覺得青春活力又回來！

影片內容也將台灣觀巴的特色突顯出來，像是天天出發、全臺共82條各觀光地區遊程導覽服務、1~4人即可成行、集合點接送旅客、車上提供免費Wifi等吸引小團旅遊的特色，讓不喜自由行覺得很累很不方便、怕開長途或是塞車的長輩能有更舒適的新選擇，「吃貨們」也推薦給粉絲，台灣觀巴是可以帶長輩出遊的新玩法、或是幫爸媽長輩們購買行程讓專業帶著走，輕鬆又舒適。

台灣觀巴在今年7月同步推出「兩人同行，一人免費」的超級優惠(活動至10月31日止)，只要參加台灣觀巴半日、一日遊行程，即可享有優惠(平假日均適用)，讓民眾輕鬆全台玩透透。不僅如此，為使台灣觀巴知曉度提升，自8月中至11月中，陸續於「Taiwan Tour Bus 台灣觀巴」粉絲專頁推出各式行銷抽獎活動，並送給民眾近25個免費二日遊名額，有興趣的民眾可千萬不要錯過！

活動資訊：

吃貨們：https://youtu.be/daw9tuu45KA

台灣觀巴官網：https://www.taiwantourbus.com.tw/C/tw/home

台灣觀巴FB：https://www.facebook.com/taiwantourbusgo/?view_public_for=298882303542883&ref=page_internal