疫情下的英國房地產 逆市升天 英商首都集團建議：危機入市逢低進場

不受疫情、脫歐影響，英國房市一片長紅，平均房價更在9月來到新高點。英國房地產逆市升天，讓眾多的分析師大感意外。英國房產領導品牌英商首都集團，致力提供最新消息及潛力物件給亞洲區客人，11月在台舉辦3場全台巡迴講座，針對投資標的皇家曼城Crown Street，帶領投資者總覽英國投資現況與解析。

3場巡迴講座6日、13日、20日分別在台中、台北與高雄開講，英商首都集團在講座中帶來全台獨家發售的皇家曼城潛力建案。總價950萬台幣起就可以入住，首付款僅20％，月租金收入6-8萬台幣，年租金投報率7％。

英商首都集團11月在台舉辦3場全台巡迴講座，帶領投資者總覽英國投資現況與解析。圖／業者提供

英商首都集團指出，今年3月至7月的封城（Lockdown）期間，經濟、建商仲介停擺，導致房產市場交易停止，確實衝擊到英國房市。但解封後的重啟，英國政府為活絡市場，祭出印花稅假期。該項政策在減少房產買家的印花稅課徵，每位買家最高可省下£1.5萬英鎊，約合台幣60萬，減徵印花稅的課徵，讓英國房市如日中天。

英國房價屢創新高，按揭貸款申請激增

據英國國家統計局的數據顯示，疫情下的英國房價月月創下新高，其中英格蘭地區的平均房價來到 £256,109，創下歷年新高，成長3.6％也是疫情以來的高點。而英格蘭銀行 (Bank of England) 的按揭貸款申請/核准數也較以往激增，其8月的貸款核准數為84,715件，該數字也創下2007年以來的新高。從2005年到2020，即使因疫情的關係，英國平均房價走勢仍一路向上攀升，顯示英國的購買力度大增，加上英國房產本身的稀缺性，讓平均房價連帶提升。

英國平均房價2005年至2020年，走勢一路向上攀升。圖／業者提供

「低課稅、低利率、低英鎊」更要危機入市、逢低入場

疫情促使全球經濟停擺，多數國家為促使經濟動能持續運轉，而採取貨幣寬鬆政策。低率與寬鬆，形成「冷經濟、熱金融」現象。在低利率時代下，持有現金是不智之舉，因此多數人選擇拿去投資台股、台灣房地產，近期確實更能感受這股「熱金融現象」。

以台灣房地產來說，全國房價才剛突破新高點，直轄市六都雙雙起漲。台灣房地產火熱是事實；作為海外置產的領導品牌，英商首都集團指出：「台灣房價真的太貴了！台灣房價理當少個零，英國房價應該多個零。」以1,200萬台幣相比，投資客在台灣只能買間鳥籠房，空間坪數還得被公設佔盡，月收租金更不到2萬台幣；若在英國曼徹斯特，則能買到市區高樓層的2房2廳，且完全實坪，又附加精美公設，月收租至少上看6萬台幣。

英商首都集團指出，現在選擇英國可享「低課稅、低利率、低英鎊」三低優勢，這些都是促使英國房市上升的主要因素，「如此多的優勢，又何必選擇在台置產？」

總價950萬台幣入主皇家曼城，年租金投報率7％。圖／業者提供

儘管英國仍與病毒抗疫中，但從量化數字可以知道「房市並無萎靡」，反倒最缺乏的是台灣買家信心。英商首都集團希望藉由這次舉辦的三場講座，邀請投資大眾見證英國的最新房市現況與絕佳潛力物件。

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