印尼貿易部訂11/10-11/16舉辦線上虛擬貿易展 邀請台灣廠商上網參訪 共創印尼出口商機

未受阻於新冠疫情，印尼貿易部仍致力拓展印尼出口，如舉辦年度的出口貿易盛會-印尼貿易展 (Trade Expo Indonesia，簡稱TEI)，為印尼參展廠商及海外買主創造商機。而因應疫情，這項邁入第35屆的盛會，今年改以線上虛擬貿易展的形式，訂11月10-16日舉行，並以”Sustainable Trade in the Digital Era”（開拓數位時代之更多潛在貿易商機）為主題，邀請有意開發印尼出口商機的各國買主上網參訪(www.tradexpoindonesia.com)。

駐台北印尼經濟貿易代表處(IETO)代表Budi Santoso表示，印尼貿易部以舉辦線上展會來突破限制，目標在面對疫情挑戰時仍持續推廣、發展商業和投資及展示印尼優質產品。Budi說，參展商與參觀者能在此線上展會體驗有如實體展會展出與觀展的氛圍，參觀者能方便與印尼產品與服務供應商洽商互動。線上貿易展展出採用模擬走訪展場之標準遊戲平台，設計配備一系列3D影像功能，讓參展觀展雙方如在玩互動遊戲般身歷其境。將展出許多優質製造業產品、具出口潛力的服務項目及印尼投資機會，概分五大類：服務類項目、製造業產品、家具與手工藝品、食品與飲料、時尚服裝與配件，期吸引眾多買主上網參訪及與印尼出口商交易。

IETO貿易部主任Arif Sulistiyo表示，於TEI展期，IETO也將在該處舉辦實體小型TEI活動，展出產品並提供可與印尼TEI展場互動溝通之螢幕，協助業者線上參訪及相關諮詢。對於TEI網站展出產品有興趣的廠商，可造訪位於台北市瑞光路550號1樓的印尼商品展示中心，在此參加與TEI相關的活動，如貿易觀光與投資論壇、商機媒合會、諮詢會議。Arif希望TEI能做為所有欲尋找印尼優質產品及合作夥伴的台灣廠商之主要平台，並成為促進雙方拓展商機的有效媒介。