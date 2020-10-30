10/30～11/1 高雄巨蛋 「浪漫成家.幸福團圓展」

幸福成家喜過年，秋收冬藏賀團圓，經濟部商業司為挺產業，找客人，齊振興，於10/30~11/1在高雄巨蛋舉辦「浪漫成家.幸福團圓展」，集結浪漫婚宴、經典臺菜、幸福大餅、婚禮好物等53家業者一起相挺，讓新人喜宴大餅輕鬆訂，婆媽圍爐聚餐好EASY。

2020是結婚的好年冬，你的幸福商業司全包辦，絕美中式宴會空間、浪漫西式莊園等多樣婚禮場景，生猛海鮮、創意料理、經典臺菜等喜宴菜色，款待客人大方又體面；清新雅緻、華麗宮廷、古典中式等夢幻婚紗，新娘裝扮宜古又宜今；嫁女兒的心有喜悅也有不捨，只盼收到喜餅的人可以吃甜甜，新人得人疼，讓幸福大餅傳遞愛情新滋味；還有婚戒、喜帖、西服等婚禮所需之商品與服務也都已備妥。辦婚禮簡單又走心，買婚物超值又入心，一次搞定終身大事，讓你蓋高尚、雄幸福。

商業司最懂臺灣好媳婦和企業老闆們每逢年節倍傷神的張羅，爲了減輕主婦媽媽們早上跑市場、晚上揮鍋鏟的辛勞，也免除了採購福委們比價、試菜的繁瑣，「浪漫成家.幸福團圓展」特別請到全臺13家知名經典臺菜餐廳，端出獨門絕活的手路菜，保證除夕圍爐吃的滿意、尾牙春酒請的體面。

活動好康加倍奉還，預約報到的新人也可獲得千元消費抵用券，手中的振興三倍券該全數出動了，趕快來爲你的幸福超前部署、輕鬆包套免煩惱，現場還有消費滿千抽大獎，30分GIA認證鑽戒讓你戴、經典澎派臺菜宴請你吃，成家團圓好優惠，振興消費真划算，全民幸福拼經濟！