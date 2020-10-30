《新北市藝遊》11月號出刊

新北市政府發行的藝文訊息刊物《新北市藝遊》2020年11月號已經出刊，介紹11月份新北市各地重要藝文訊息，共發行2.7萬冊，搭配英文摺頁，陳列於大台北地區各捷運、高鐵站、藝文館所、圖書館及新北市各區公所，供民眾免費取閱。

本期重要活動包含──