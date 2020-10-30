《新北市藝遊》11月號出刊
新北市政府發行的藝文訊息刊物《新北市藝遊》2020年11月號已經出刊，介紹11月份新北市各地重要藝文訊息，共發行2.7萬冊，搭配英文摺頁，陳列於大台北地區各捷運、高鐵站、藝文館所、圖書館及新北市各區公所，供民眾免費取閱。
本期重要活動包含──
- 陶蘊風華—回溯市拿50年：
新北市水金九地區擁有得天獨厚的自然環境及礦物資源，黃金博物館為這片礦山之城規畫4年為期的藝術季，首屆的「陶蘊風華—回溯市拿50年」，以豐饒之山為主題，邀請各地朋友與藝術家攜手，穿梭在山城的蜿蜒小徑中，欣賞和地景、聚落相交融的藝術創作，開啟和社區居民對話，再創山城新時代。陶蘊風華—回溯市拿50年：
為展現鶯歌陶瓷彩繪一脈相承與活力創新，鶯歌陶瓷博物館推出「陶蘊風華—回溯市拿50年」，帶大家探究鶯歌第一家專攻藝術陶瓷的市拿公司，如何引進精緻陶瓷彩繪技術，如何開創乾淨能源的窯爐，如何讓鶯歌開創出陶瓷藝術榮景，並且首次將陶瓷設計圖稿與成品同時展出，讓你我看到陶藝設計的思路激盪，以及藝術陶瓷彩繪之廣度與深度。
- 2020新北市國際紀錄片月：
鼓勵影像創作者以鏡頭記錄生活的初心不變，新北市政府持續辦理「2020新北市國際紀錄片月」，今年已邁入第四屆，採每週放映一主題，邀請喜愛影像紀實的朋友走進府中15，一覽國際紀錄片影展大賞中的多元文化；在女力時代裡認識女性群像，還可以和創作者、專業影人近距離交流，透過不同的生命故事，啟動積極正向的能量。
以上活動及其他豐富內容可至《新北市藝遊》官網ntcag.ctu.com.tw或凌網、Pubu、Issuu電子書城，以及新北市政府文化局官網www.culture.ntpc.gov.tw查閱或下載。