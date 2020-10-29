南臺科大「通識教育大師講座」邀黃毓棠宋偉恩暢談

南臺科技大學日前邀請劇場導演暨戲劇製作人黃毓棠以及電視、舞台劇演員宋偉恩蒞臨該校，於通識大師講座發表演講，暢談「走在導演/演員這條路上」。

黃毓棠導演國立藝術學院戲劇系畢業，跟隨國寶戲劇大師李國修進屏風表演班學習當導演，非常感謝李國修「演戲即修行、看戲即修心」的身教言教。現今擔任「怡佳娛樂」副總經理暨「華流之星」新人培育總導師，同時也創立了「亮棠文創」，重新導演李國修的經典作品，期望能將國寶級的能量傳承給下一代。名導佳作有《三人行不行》、《徵婚啟事》、《莎姆雷特》等。所培育的新生代演員陸續於2017-2018年獲得金鐘、金馬獎項入圍。宋偉恩畢業於台灣藝術大學戲劇系，簽約成為「怡佳娛樂」培訓藝人之後，演出名作有《俗女養成記》、《姊的時代》等，2018年入圍第53屆金鐘獎戲劇新進演員獎，近年更跨界與黃毓棠合作舞台劇。

黃毓棠表示，如果想成為藝術家，就要誠懇地問自己，夢想是什麼？所謂思想形成性格、性格形成行為、行為形成命運，只要學以致用外加多才多藝，一輩子做自己喜歡的事情，做好喜歡的那件事情，那就功德圓滿了。

宋偉恩認為，想成為藝術家，真正的自我是什麼？比如演員終於成名，在走過金鐘獎紅毯之後，外表光鮮亮麗，萬眾矚目，就容易被偶像包袱困住，有一種不斷被無形鏡頭或觀眾凝視的內化壓力會驅迫著；想要找到超越這種挫折或者說是困境的方法，就是要能放下身段，去從事別的活動，在下戲之後，可以自由自在地做自己，才能為下一次精采表演儲存足夠而新鮮的能量。

南臺科大通識中心邱創雄主任表示，為了改變以往嚴肅沉悶的開場儀式，特別請體育中心邱懿瑩副教授安排該校流音系同學以同學專業融合講題、主講人等相關元素，寫成歌詞採演唱方式開場，為會場帶來全新的感受並注入活力與熱情的氛圍。南臺科大在盧燈茂校長領導下，非常重視通識教育教學，「通識教育大師講座」系列已舉辦多年，在既定的通識課程之外，讓全校師生對通識教育素養培育，能有多元的學習與觀摩的機會。希望藉由聆聽通識大師在專業方面的成功經驗，讓學生接觸到業界的現今趨勢。