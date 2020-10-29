貝多芬250週年 傑迪斯整合帶動文創公益

2020年12月16日適逢音樂家貝多芬250週年誕辰，傑迪斯發起『貝多芬250週年、樂來樂懂你、一堂洗滌靈魂的平等音樂課』計畫，邀請250位藝術家透過歌曲改編、動畫、漫畫等藝術創作，向貝多芬致敬。並透過FlyingV平台群眾募資，攜手雅文兒童聽語文教基金會做公益。

現場由流行歌曲作詞人許常德為『給愛麗絲』重新填詞，邀請知名藝人孟庭葦主唱，表達反霸凌訴求，句句扣人心弦，並呼籲政府當局可將垃圾車音樂換為改編的給愛麗絲台語版。獲頒第55屆金馬獎最佳動畫短片獎，動畫導演謝佩雯也以『玻璃油彩直繪』現場創作貝多芬畫像，神情栩栩如生。現場有高雄科大產學中心副教授吳翌禎主任、文化創意產業系副教授翟治平、助理教授林皇耀、陳育民老師、許豐明導演、漫畫家張乃元、插畫家洪添賢及BANANA MONKEY、品牌總監Blue等，對於此次活動皆盡心盡力協助。

一群藝術工作者齊聚一堂，共同為樂聖貝多芬250週年誕辰紀念，貢獻一己之力延續推展藝術文化。圖/王志誠

該計畫由傑迪斯JDI公司執行長于玲燕發起，國立高雄科技大學、BANANA MONKEY及橋良公司共同合作，該活動包含三大主要計畫，分別為『用CF向樂聖致敬』，邀請台灣本圖250為本土藝術家共同以“我心目中的貝多芬”為創造主題，並將作品製成音樂CF。透過企業贊助讓藝術家有揮灑舞台。其二為『用漫畫演繹樂聖成長史』，邀請台灣本土漫畫家張乃元將貝多芬故事繪製成冊，透過數位線上推廣給國中小學生。其三為透過FlyingV平台募資，將結算後金額10%捐贈雅文兒童聽語文教基金會，協助先天性聽力受損兒童。