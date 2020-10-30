ITF台北國際旅展 10/30至11/2南港展覽館盛大展出

邁入第34年、第28屆的「2020 ITF台北國際旅展」，10月30日起在台北南港展覽館展出四天，雖然受疫情影響，今年規模不若以往，但仍是民眾期盼的年底最大旅遊盛事，也是疫情以來全球獨一無二的實體大型旅展。在10月30日至11月2日四天展期，現場除各家業者祭出最殺優惠，搶攻國旅商機外，主辦單位台灣觀光協會也會自辦「#為觀光人打氣」、「旅遊沙龍」、「旅遊論壇」、「吉祥物大遊行」等活動，估計可吸引更多民眾前往觀展。

台灣觀光協會表示，由於展覽需兼具知識與娛樂性，且要讓民眾體驗五感觀展感受，為此特別舉辦「旅遊論壇」，討論熱門的旅遊議題：《後疫情時代的旅遊格局》，該論壇於11月2日舉行，上午場主題：《與疫情共存的時代─如何啟動安全飛航》邀請行政院張景森政委擔任引言人，並邀請長榮航空首席副總經理何慶生、中華航空企業安全室副總經理陳一戈與日本航空總經理竹田亨，共同暢談疫情時代的飛航移動議題。下午場主題《與疫情共存的時代─國際推廣新想像》則邀請交通部周永暉參事擔任引言人，並由美國旅遊推展協會唐靜儀會長、日本台灣交流協會畠中環主任與德國經濟辦事處Axel Limberg處長，從日本、美國、德國的經驗，來談論疫情期間如何進行國際推廣，希望能給民眾與業者不同的觀點。此外，更首次辦理「旅遊沙龍」，邀學者專家及旅遊達人等，一同討論對住宿、遊程、運動和親子等特殊主題的想像，將舉行4場沙龍。

一年僅參加一檔旅展的寒舍集團，於ITF現場推出獨家超殺優惠。圖／台北寒舍艾美酒店

今年的ITF台北旅展，飯店旅館成主角！銷售民眾喜愛的餐券及住宿券仍是每年ITF上演的大戲。今年飯店業者於現場推出獨家超殺優惠，爭取國旅財。如：台北西華飯店（攤位I1010）推出住宿券最低2.1折、只要3,000元，如加價至5,000元可享24盎司美國頂級Prime丁骨牛排及頂級爐烤波士頓龍蝦一隻；年年都只參加ITF的寒舍集團（攤位I101），結合旗下台北喜來登、寒舍艾美、寒舍艾麗、礁溪寒沐等酒店聯手推出人氣明星商品，推薦必buy台北喜來登「比薩屋平日義式雙人分享餐」，下殺5.3折僅1,999元。「台北喜來登舒適、豪華客房雙人住宿券」含兩客早餐只要3折3,999元，台北寒舍艾美「探索廚房自助餐券」每組四張3,000元起，平均每人僅750元起，台北喜來登「十二廚」的自助餐券組2,580元至5,200元，優惠最低7.3折起。

台北美福大飯店首推於ITF現場推出餐券49折獨家超殺優惠彩匯自助餐廳。圖／台北美福飯店

台北美福大飯店（攤位I708）則推出住宿最低31折、餐券49折優惠。首推「彩匯平日自助超值優惠雙人套券」，每套五張6,900元，可供十人共享豐盛自助美食，每人僅需690元，以最低64折被視為搶購目標！此外，台北美福還有館內台港日義等4間異國餐廳，特推出「超值美食通用券」，每張2,800元，一券可通用館內4間餐廳，可品嘗價值最高達5,720元的頂級美味，最多享有4.9折優惠，也是旅展重點搶購商品；住宿券更下殺至31折。展場單筆消費滿5,800元贈「美福沛醬兔」一個，滿13,000元即可以3,020元加購平日行政客房住宿券一張（不含早餐）。

台北萬豪酒店「最潮高空酒吧餐廳」INGE’S Bar & Grill也加入ITF行列推出獨家優惠。圖／台北萬豪酒店

台北萬豪酒店（攤位I403）則打出餐飲最低63折、住宿券19折。最受歡迎的天際景觀客房、保證台北101景觀推出一晚含2客早餐，旅展限定「1.9」折僅4,888元。此外，全館六家餐廳的優惠餐券也必買，首推20樓高空270度美景聞名的煙燻炭烤酒吧餐廳INGE’S Bar & Grill雙人海陸晚間套餐，旅展優惠6.3折4,500元；Garden Kitchen平日午間Prime頂級牛排或義大利燉飯套餐，旅展優惠價僅1,280元；週日至週四晚間Prime頂級牛排或義式龍蝦細扁麵套餐，優惠價7.1折。

老爺酒店集團熱銷聯合住宿券2,900元，使用3張可入住礁溪老爺一泊二食。圖／老爺酒店集團

老爺酒店集團（攤位I508）集合旗下11家飯店推出多達20種住宿及餐飲商品，首次推出全新商品「老爺微環島券」搶市，每套13,200元即可任選指定飯店入住，無論是4天3夜奢華假期、5天4夜文青潮旅或7天6夜的小資旅行，一套入手即可開心暢玩。消費單筆滿2萬元可獲得一張老爺享樂遊刮刮卡，有機會刮中聯合住宿券、餐飲券等好禮，最大獎為老爺酒店5天4夜環島假期套券（價值38,800元）。

更多旅展優惠資訊，可參閱ITF官網（http://www.taipeiitf.org.tw）。2020 ITF台北國際旅展關注疫情發展，確保防疫安全，力求把關每個防疫細節，以嚴謹的態度辦理展會，防疫措施會全力配合政府指引，維持最佳社交距離、落實防疫措施。希望10月30日至11月2日ITF台北國際旅展期間，大家能一同安心逛旅展、買好康！也可上粉絲專頁：https://www.facebook.com/tvaitf/。