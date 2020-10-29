國際排名大躍進！英國泰晤士全球電腦科學及工程領域排名 朝陽科大進榜

英國泰晤士高等教育特刊（Times Higher Education）公布2021年最新學科排名，朝陽科技大學進榜全球電腦科學領域排名(Computer Science Ranking) 601-800，工程領域排名(Engineering Ranking) 801-1000，不但展現卓越的學術研究及社會影響力，更在臺灣進榜之技職校院中，居於領先地位。

朝陽科大校長鄭道明表示，英國泰晤士高教特刊排名橫跨93國，為世界最具影響力之大學排行榜，進榜全球電腦科學及工程領域排名，代表近年專注於科研投入已見成果。朝陽科大除了連續4年蟬聯全球最佳大學，更接連於多項國際化權威排名上表現傑出，包括榮登世界大學影響力排名301-400、亞太地區最佳大學排名300+、全球最佳年輕大學排名400+、亞洲地區最佳大學排名400+、全球新興經濟體大學排名401-500等，辦學績效卓著。

朝陽科大國際排名大躍進，展現卓越的學術研究及社會影響力。圖／朝陽科大提供

在電腦科學領域的表現上，近年來，朝陽科大不但國際期刊論文發表數增長了三倍，也全面帶動研發產能，包括在人工智慧、物聯網應用、大數據、工業4.0、智慧影像辨識及智慧商務方面，都有長足的進步。朝陽科大資訊學院院長廖珗洲強調，為提供產業自動化導入智慧化服務，朝陽資訊學院更設立「A2I智慧產業技術研發中心」，「A2I」意指Automation To Intelligence，全方位結合智慧機械產業發展，並透過資訊學院全方位培育IT跨領域整合專業人才。此外，朝陽並與英、美、日、德姊妹校簽訂雙聯學位協議，鼓勵研究生海外攻讀學位，包括日本會津大學（University of Aizu）、日本岩手縣立大學（Iwate Prefectural University）及德國東巴伐利亞雷根斯堡應用科技大學(OTH Regensburg)等校，提供優厚的全額獎學金及生活補助，累計已有超過60位學子取得跨國雙碩士學位，大幅提升國際競爭力。

另外，在工程領域的表現上，朝陽科大不但積極禮聘國際級大師加入工程教學研究團隊，同時透過重點特色計畫培植校級研究中心，帶動研發與產學績效。朝陽科大理工學院院長楊錫賢表示，「非破壞檢測研發中心」擁有多項領先全球的檢測技術，包括火災及風化造成混凝土破壞的深度評估、預力混凝土套管內空洞狀況及混凝土裂縫的環氧樹脂填補成效評估等，均有重大研究突破；而「健康農糧中心」利用研發多種費洛蒙劑型配方與原體合成於田間活性試驗、食品檢測稽核，建構具品質認證、環境評估與行銷創新等應用，推廣友善耕作專業技術獲肯定；另外，「污泥資源再利用研發中心」則針對下水污泥研發去除重金屬、污泥磷回收及生物碳等再利用技術，透過TAF認證實驗室檢測毒性物質的濃度，將下水污泥轉製成土壤改良資材的產品。而近年來，朝陽科大更斥資4億元籌設航空學院，除了航空機械系之外，今年新設「飛行與民航人員技術系」，成為除空軍官校外，為全台唯一可培訓專業飛行人員之大學，實力備受各界矚目。