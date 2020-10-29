大葉大學校長盃超熱血三對三籃球賽 熱鬧開打

大葉大學校長盃超熱血三對三籃球賽28日下午在管理學院中庭熱鬧登場，由校長梁卓中開球，為活動揭開序幕，現場也邀請到運動DJ阿吉擔任主持人，寶島夢想家職籃球星林俊吉、紀松佑與學生互動。

大葉大學梁卓中校長(中)開球，為比賽揭開序幕。圖／大葉大學提供

大葉大學校長梁卓中表示，大葉大學鼓勵學生參與活動、發展潛能，把熱情變成專業，一方面成立多元的社團，另一方面舉辦各式活動，提供學生展現自我的舞台。三對三籃球賽不只是活絡校園的活動，更是為全校喜愛籃球運動的學生搭建的平台，讓大家鍛鍊體能、切磋球藝，豐富大學生活，本屆賽事共有36隊參加，祝福他們都能在球場上盡情發揮、獲得佳績。

大葉大學學生與寶島夢想家球員林俊吉(左一)紀松佑(右一)合影。圖／大葉大學提供

學務處課外活動暨服務學習中心主任林作慶指出，28、29日舉辦的大葉大學校長盃超熱血三對三籃球賽，結合學校多元社團的特色，除了籃球比賽，還有DN熱舞社、ACG研究社、飛羽羅浮群、競技啦啦隊等社團精采的表演，學生會也在29日晚上精心規劃了「舞葉漫漫」校園演唱會，提供學生豐富的音樂饗宴。

主辦賽事的大葉大學籃球聯盟社長、運動健康管理學系大二生李正崴說，賽事包含女子組、新生男子組、舊生男子組與三分球大賽，21日初賽選出入圍四強的隊伍，28日舉辦四強賽，29日進行冠亞軍賽。