智動協會中部數位轉型X產業翻轉座談會

為了協助中部製造業掌握數位轉型脈動、縮短產業應用開發時間，臺中市政府經發局與資策會共同聯手於29日假臺中市政府惠中樓3樓大禮堂主辦「數位轉型 產業翻轉-2020企業數位轉型研討會與技術展示交流」活動，邀請產丶官、學共同研究與討論。



台中市政府經發局長張峯源

台中市政府經發局長張峯源表示，中部地區具有得天獨厚的工業發展能量，從大肚山台地到豐原丶太平、大里、潭子、鳥日等，工具機暨零組件、木工機械丶製鞋產業丶手具具丶機器人丶水五金丶資通訊等產業蓬勃發展，不但為台灣工業提供強大助力，更影響全球產業發展。台中商家轉型，及台中購物節創造90億的營收，商家強強滾。

智動協會表示，本活動並由台灣智慧自動化與機器人協會承辦，以及台灣區工具機暨零組件工業同業公會、台灣手工具工業同業公會、臺灣木工機械工業同業公會、台灣製鞋工業同業公會、台中市電腦公會、彰化縣水五金產業發展協會一起協力，邀請產學研界專家分享數位轉型技術與案例。



新代科技股份有限公司董事長蔡尤鏗

新代科技股份有限公司董事長蔡尤鏗表示，現在中美企圖以貿易保護根本原因來改變全球市場，掀起科技的全新戰場，智慧製造-AI_OT/5G看智慧機械的現況與未來備受注目．

現場並有12家「台灣智動化系統整合聯盟」會員廠商諮詢服務與模擬展示，期能結合產官學研力量共同提升中部企業數位轉型產業技術應用，藉此展開智慧化革命，加速數位轉型布局，從而協助台灣產業轉型。