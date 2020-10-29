第十七屆府城夕照茶會 11月14日移師黃金海岸舉行

由台南市茶藝促進會主辦，台南市議會、台南市議員李啟維服務處、台南市議員蔡旺詮服務處、黃金海岸方舟協辦以及翰林國際餐飲集團、大自在空間贊助的「在水一方 第十七屆府城夕照茶會」，將於11月14日登場，首度移師台灣知名觀夕景點「黃金海岸」舉行，賓客將可體驗浪漫的海濱夕照品茗氛圍，是愛茶之人不容錯過的茶藝盛事。

台南市茶藝促進會傾力推廣茶藝文化，每年深秋都在府城古蹟舉辦夕照茶會，讓各界既可觀賞古蹟和夕照之美，亦可深刻了解府城深厚的茶藝文化底蘊。今年適逢多處古蹟整修，期以全新面貌迎接遊客，台南市茶藝促進會順勢移師素有「台南最美夕照」的黃金海岸舉辦夕照茶會，與愛茶之人分享在海濱夕照場域舒心品茗的樂趣。此次活動將邀請二十位傑出茶藝師共同展演，透過茶人的創意設計及佈局，將茶席美學融入海濱夕照茶會主題，透過不同人、事、物、茶席的佈置與音樂的結合，彰顯茶文化內涵及茶生活美學，傳遞台灣茶的美好，共譜一場視覺、聽覺、嗅覺和味覺的饗宴。

台南市茶藝促進會理事長薛郁慧表示，台南市政府為推廣海洋休閒風氣，斥巨資整修黃金海岸船屋和園區環境，以全新面貌的「方舟」迎接海洋休閒時代。今年台南市茶藝促進會在黃金海岸方舟團隊大力協助下，運用方舟二樓全新空間舉辦茶會，故此次「在水一方」夕照茶會以「空前絕後」形容實不為過。

為免愛茶之人錯過此次品茗良機，薛理事長誠摰邀請全國愛好茶藝人士踴躍報名，共享海濱夕照茶會之美，品嚐台灣在地特色茶─大禹嶺高山茶和東方美人比賽茶的美、醇、雅、韻，感受浪漫的海洋風品茗氛圍。

活動訊息請洽：0952-753161周秘書 。