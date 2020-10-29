潭雅神廠商協進會 舉行第四屆第二次會員大會

臺中市潭雅神工業廠商協進會，10月28日舉行第四屆第二次會員大會，會中邀請立法院副院長蔡其昌、外貿協會董事長黃志芳、台中市副市長令狐榮達、經發局局長張峯源、立法委員楊瓊瓔、精密中心總經理賴永祥等產官學研貴賓與會。

潭雅神廠協會理事長黃加再說，今年因COVID-19疫情許多活動受到影響，但在所有理監事以及秘書長、召集人的積極努力下，仍然完成了今年許多的活動安排。從疫情爆發至今，全球已進入一種後疫情的常態模式，景氣持續低迷，市場復甦緩慢，但我們仍需感恩在台灣這塊土地上，仍然可以外出，正常上下班，但在世界的其他區域，仍然相當嚴重。但台灣許多產業先進，依然利用這段期間進行企業轉型及組織再造，也看到許多台灣的產業在數位轉型上獲得成功，依然在人才培育上有相當的成就，讓智慧化融入自身的產品與服務中，相對許多全球其他區域，IOT、Al、工業4.0、區塊鏈、AR/VR等議題上，在協會裡的這些先進企業的工廠管理中，都可以看到蹤跡，這就是台灣產業的獨特之處。台灣產業是全球數位化意識中數一數二的國家，這就是台灣產業的韌性。市場或許短期間會有所影響，但在長期我仍然相信潭雅神會員先進，依然能在這市場上取得成功，突破這次疫情的關卡，再創佳績。

台中市副市長令狐榮達（左4）、經發局局長張峯源（右1）、潭雅神廠協會秘書長陳政鴻（左3）和與會貴賓合影。圖／黃俊榮攝

創會理事長黃耀德說，在整個全球經濟體系停擺的當下，我們應該為景氣復甦的那一刻做好準備。在全球景氣休眠，台灣企業得以喘息停下腳步之時，正是自我檢視營運管理及基礎流程的時機，我們認為更應該著重在強化內部工廠管理、製程優化及精進加工技術這些基礎層面上。未來，我們將努力促使會務推動:工廠5S管理、TPS (Toyota Production

System)精實生產及加工優化技術等觀念。另外，我們將籌辦加工技能競賽活動，讓業界有良性的競爭平台並讓佼佼者得以脫穎而出，藉此建立優質的供需資訊平台，創造企業雙贏。

副理事長陳伯佳說，製造業正面臨產品交期短、客製化需求、人力短缺、全球化競爭等多項挑戰，不但改變了人們習以為常的生活模式，客戶的消費型態亦正在轉變。加上今年突如其來的新冠肺炎疫情，波及全球，為各行各業帶來震撼性的衝擊。對於製造業而言，不少客戶因此受供應鏈斷鏈影響，正面臨斷料及缺工等問題，客戶亦積極尋找替代方案。





這場疫情既是挑戰，卻也是轉機。面對市場的艱鉅挑戰，團隊合作和雙向溝通更顯重要，如何落實精實管理以應對市場的全新面貌成為各企業永續經營的重要課題。在新的一年希望透過成立精實會，貫徹精實精神，培育專業的產業人才，並持續改善與學習，藉此學以致用增進市場競爭力。