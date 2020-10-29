星動銀河旅站 推出雙11不孤單活動

雙11不孤單 ，11月份入住台中星動銀河旅站，身分證號碼只要4個1 或是 生日11/11即可享房價$1111，入住雙人浴缸（每日限量3間/平日）。第二重優惠，不分平假日指定房型，身分證字號有2個1 享7折, 3個1享 6折優惠!

星動銀河旅站是全台第一間機器人主題旅館，挑高的大廳融入科幻的銀河軌道，軌道上佈滿五顏六色的星球，彷彿在宇宙銀河間旅行一般。

旅店風格融入了星際銀河的設計，進入大廳，迎接旅客的是能唱能跳的機器人小P，地理位置在台中的心臟地帶，距離台中火車站僅 9 分鐘步行路程、距離著名糕點店宮原眼科僅 6 分鐘步行路程。

81間客房採現代而多樣化主題的裝潢，客房內的Panasonic空氣清淨器可有效清除空氣中PM2.5懸浮微粒，讓住客在房內也可以好好的深呼吸。

乾濕分離的獨立淋浴室，洗完澡也能保持廁所的乾爽舒適。部分房型含有按摩浴缸及免治馬桶、商用電腦，如此空間，寵愛每位賓客，享受美好愜意的時光。

館內設施有健身房供客人鍛鍊身體、自助洗衣機、烘乾機、熨斗，並備有洗衣精;

商務中心配備APPLE電腦、平板及免費列印服務，讓星際旅人出外旅遊、洽公無須煩腦。近期新增設的遊戲室，充滿童趣，是適合親子遊玩的小空間，在這裡孩子是主人、父母是最佳的夥伴。

台中著名的景點，科博館、一中商圈、國立美術館、台中公園、宮原眼科、逢甲夜市等，都可方便快速的到達目的。

逛街購物、歡唱KTV或是商務行程，便捷的地理位置是您來台中住宿的最佳選擇。無論住宿(附早餐)或休息、餐飲或歡唱，星動銀河旅站將以最熱誠的心期待您的蒞臨！