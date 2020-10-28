北投溫泉博物館22週年慶 「來溫叨、串門子」10月31日熱鬧登場

臺北市政府積極推動無圍牆博物館計畫，將整座城市視為一座大型博物館。北投溫泉博物館為北投無圍牆博物館核心場館，今（109）年喜迎22週年館慶，以「來溫叨」為主題，於10月31日至11月15日規劃豐富藝文饗宴，除設置大浴池藝術裝置及《北投印象再相浴》特展外，還有音樂會、舞蹈表演、戲劇演出、文化對談講座和在地好運市集等精彩活動，邀請民眾「來溫叨、串門子」，一起熱鬧慶生，分享暖心的北投在地溫度，並從文化藝術、歷史到產業發展認識北投的美好。另外館慶特別規劃「北投轉運站」好運籤詩，指引民眾前往北投專屬吉地，只要打卡拍照就能參加抽獎活動。

臺北市文化局主任秘書劉得堅在10月27日館慶開幕儀式致詞時表示，北投的在地文化有賴地方組織與溫泉產業的相互結合，才能讓北溫館慶系列活動順利進行，希望未來北投溫泉博物館與北投在地力量更加緊密結合。

北投溫泉博物館館長鍾兆佳表示，每年北溫館的生日都是北投人最期待的日子，北溫館作為第一個社區促成保存的古蹟，今年作為館慶特別把文化古蹟與在地產業結合在一起，除了展覽裝置以及活動與在地文化及產業，也推出別具在地產業特色的推廣品，如今年館慶推出的溫泉精華湯花粉，需要一公噸的溫泉水才能造出一公克的湯花粉，如同黃金一樣珍貴，希望透過文創提升溫泉產業，並且促成循環經濟。鍾館長也感謝在地業者、文化館所、北投溫泉博物館管委會和在地協會組織合力促成館慶盛事，希望北投人來北溫館作東又作客，一起歡慶北投溫泉博物館的生日。

北投獨特的「溫泉酒家菜文化」及「那卡西」三人行小樂團，是老北投人的回憶。圖╱陳宗慶

文化藝術與地方產業結合共榮－《蘊藏系列》藝術裝置與《北投印象再相浴》特展

大浴池為北溫館的精神象徵，過去為大眾泡湯之地，承載著溫泉文化與北投居民的重要記憶。今年館慶特別邀請藝術家AGUCE設置《蘊藏系列》藝術裝置，將壯闊綿延的北投山巒、溫暖療癒的溫泉泉水及歷經百年才能生成的北投石，融入大浴池藝術裝置《蘊藏》這件作品，以原住民織布技藝，運用天然纖維與金屬纖維經緯線相互交織排列成「水」的古字，表現出流動符號意象。同時也將北投的自然美景元素—山、泉、石，延伸至光明路上周邊溫泉業者，設置三件藝術裝置作品，分別為《蘊藏・山》設置在傳承三代的嘉賓閣溫泉會館，代表北投綿延壯闊的山景；《蘊藏・泉》設置在日勝生加賀屋，與北投溪第一瀧相互輝映；《蘊藏・石》設置於比溫泉博物館歷史更悠久的瀧乃湯，代表著歷經百年淬鍊才能生成的北投石。希望透過作品傳達北投人與這片土地的共生共榮，並向北投這片豐饒之地致敬。

北溫館同時於館內策劃《北投印象再相浴》展覽，三大展間「溫泉DŌZO」、「浴場SENTŌ」及「博覽會EXPO」將歷史、文化藝術與產業結合，帶領民眾從溫泉產業發展歷史、溫泉洗浴文化到北投文化與建築風華，高科技互動投影裝置讓觀眾轉瞬間置身霧氣蒸騰的溫泉浴場，或是進入山林野溪溫泉之中享受自然風光；現場還有可愛模型讓觀眾了解北投獨特的溫泉酒家菜文化，另有光雕投影介紹溫泉的精華結晶-湯花的珍貴之處；展區內也陳列月琴、古文獻等珍貴文史資料，讓民眾可以深入了解北投悠久的溫泉歷史文化。

來「北投溫泉博物館」一遊，也可探究聞名的「北投石」。圖╱陳宗慶

北投溫泉博物館22週年館慶，大浴池藝術裝置「蘊藏」系列，結合北投自然資源山、泉、石。圖╱陳宗慶

館慶系列活動「北投轉運站」 好運籤詩 串起北投的美好

北投溫泉博物館今年除了將文化藝術與產業結合外，也設計了一系列《北投家徽》，藉由設計家徽圖案，讓北溫館、梅庭、北投圖書館等重要館舍串起如同家人般緊密關係，也連結北投石、地熱谷及北投獅等自然地景及在地文化，除了透過《北投家徽》串連北投地區，並規劃了「北投轉運站」好運籤詩，讓民眾前來北投溫泉博物館抽出屬於自己的北投專屬吉地，透過籤詩指引及路線規劃，讓民眾吉上加吉，能夠漫遊北投溫泉博物館及北投其他重要館舍，並且認識北投自然地景、溫泉珍寶及多元的在地文化，串起北投的美好，館慶活動期間只要在「北投轉運站」抽取籤詩，並前往專屬吉地打卡上傳照片，就能參加抽獎活動，獎品包含限定俏皮Q版北投獅、北投不動明王湯花系列商品、療癒溫泉小童茄芷袋等生日好禮。

北投溫泉博物館22週年館慶以「來溫叨」為主軸，規劃一系列活動，包含「來溫叨•聽音樂•跳支舞」2場音樂會、1場舞蹈演出由402樂團、陳美安老師及北投那卡西，用音樂和舞蹈帶領民眾感受北投的聲音與那卡西文化；「來溫叨•聽講座•賞戲劇」，由臺灣一人觀光局長青木由香及藝術野青謝欣翰進行2場文化對談，探討臺日文化並牽起臺日之間的羈絆；亦邀請備受好評的喜劇表演團體「新生一號劇團」，以「超即興一日北投生活」為題，帶來幽默有趣的即興演出；更邀請多組北投在地表演團體及在地店家，一起來北溫館參與好運市集及藝術匯演，一同歡喜慶祝22週年生日，籤詩抽獎活動及系列活動訊息請見北投溫泉博物館22週年館慶官方網站（https://www.hotspringmuseum22.com/ ）、北投溫泉博物館FACEBOOK粉絲專頁（https://www.facebook.com/BeitouMuseum1913/ ）、Line官方帳號「@hotspringmuseum」、北投溫泉博物館官方網站或至文化局臉書專頁（https://www.facebook.com/taipeidesign ）查閱。