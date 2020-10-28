感恩節必吃的「美國火雞」小知識

美國是全世界最大的火雞生產國，也是全球最大的火雞肉出口國。各部位經過加工、處理，消費者對於火雞的需求也逐年提升，截至2019年，美國火雞總產量達到580萬磅。 根據USDA的統計數據，美國最頂級的火雞生產州是明尼蘇達州、北卡羅萊納州、阿肯色州、印第安那州、密蘇里州、維吉尼亞州與加州。

感恩節吃火雞 讓你頭好壯壯

蛋白質是人類每日所必需攝取的營養素，火雞肉與其他肉類產品比較起來，肉中所含蛋白質高出許多！而且，它的熱量和膽固醇卻是諸多肉類中最少的。它所含的脂肪是不飽和脂肪酸，這種脂肪酸是好的脂肪酸，不會導致血液中膽固醇量的增加。

不良膽固醇是心血管疾病的元兇，火雞中所含的不良膽固醇含量較其他肉類低得很多，且其含量較營養學上建議每日應攝取的四分之一還少。每三盎司火雞肉的膽固醇含量是65毫克，較同份量的牛肉和羊肉少。所以說火雞肉是低脂、低膽固醇高蛋白質的最佳來源。

火雞肉的熱量約是牛肉的45%、豬肉和羊肉的70%左右。火雞是高密度蛋白質的食品。火雞肉的鐵質含量也相當高，對於生理期、妊娠期和受傷需調養的人而言，火雞肉是供應鐵質最佳的來源之一。

另外，火雞在營養學上的另外特色還包括其富含「色氨酸」，這類氨基酸在協助人體減低壓力、消除緊張和焦躁不安等症狀都扮演著很重要的角色。同時，火雞肉中也含有維他命B2(核黃素)和菸鹼酸，維他命B2有安定神經的作用，可以預防皮膚炎和口角炎。菸鹼酸(也稱癩皮病預防藥)有保護皮膚的功能，缺乏菸鹼酸的癥狀包括精神障礙、皮膚發炎。對於忙碌而又缺乏運動的都會人來說，火雞肉不愧是一種減低壓力、低脂、低膽固醇的美食。