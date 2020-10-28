助老憨兒建幸福家園募款

松騰實業攜手育成社服 暖心傳情 捐款作公益獲好禮

2020年全球遭遇疫情重創，弱勢團體更是雪上加霜，育成社會福利基金會幸運獲得全球第二大掃地機器人製造廠「松騰實業」第五度支持，持續推出暖心傳情公益募款活動，今年將再接再勵要徵求300位守護者捐助育成基金會「老憨兒幸福家園計劃」經費，幫助育成接手照顧更多逐漸老化的心智障礙兒，為他們建立安身立命、老有所終的家園！讓他們被妥善照顧且有尊嚴的生活，老父母得以放下沉重的牽掛!

台灣已邁入高齡化社會，其中心智障礙者更比一般人提早以兩倍的速度老化，若家中出現60歲以上的長輩需照顧35歲以上的憨兒，就被稱為「雙老家庭」。他們往往因年紀大、體力不如從前，心力也因長期照顧而疲憊，再加上經濟壓力等原因，以致長輩們承受極大壓力難以承擔，努力掙扎卻不知如何向外求助尋求幫忙，讓這些家庭面臨前所未有的危機，為這些最弱勢的憨老寶貝及老父母伸出援手已是刻不容緩的課題！

松騰實業董事長燕成祥(右)從育成社福基金會常務董事賴豐福手上接下感謝狀。圖/陳逸格攝

育成社福基金會常務董事賴豐福表示，育成基金會以近30年承接日間及住宿照護服務的經驗與專業，早在民國98年就首創全國唯一專屬收容45歲以上老憨兒的家園-台北市南港養護中心，累積了極為豐富的老憨兒照顧經驗，育成特別從四年前全面推動老憨兒幸福家園計畫四大方案: (一)「老憨兒照護設施設備改善方案」(二)「老憨兒健康照護計劃」: 主要本會各機構內失依或單親及低收入戶家庭之老憨兒籌募緊急醫療基金、營養品補充、復健等經費(三)「老憨兒專業照護服務培力方案」(四)「老憨兒家園重建方案」，育成基金會要接手照顧更多逐漸老化的心智障礙兒，為他們建立安身立命、老有所終的家園！

佳倫最愛的媽媽 終於放下了沉重牽掛!

已近50歲的佳倫，是極重度的腦性麻痺併有智能障礙的患者，四歲時發燒生病至今，眼睛弱視、手腳捲曲，父親十年前已過世，佳倫與母親相依為命，因住家為老舊公寓，並無電梯，曾罹患憂鬱症的媽媽每當想起佳倫的身體狀況，自己又無力抱佳倫下樓外出及照顧生活起居，總會不捨流淚，老媽媽很擔憂自己一天天老去，需要幫佳倫尋覓一個能終老的處所，更希望終生沒有機會接受正式教育的女兒能有機會過豐富的生活，去年佳倫終於入住育成基金會東明扶愛家園，從剛開始的敏感愛哭，經過教保老師的關心與如廁訓練，現在的佳倫笑容變多了，終於搭到夢想許久的電梯，終於能夠自由的去公園，終於有機會聽歌唱歌，還如願與媽媽參加親子一日遊，羨慕別人會寫字的她期待自己能在機構學更多的東西，最愛的媽媽也終於放下了沉重的牽掛!

多重障礙極重度的羿欣在未滿一歲時被發現患有白內障，著急不已的父母遍尋名醫，手術卻不幸失敗，兩次的全身麻醉，殘酷的摧毀了羿欣的智力與視力，五十多年過去，高齡近90歲，垂垂老矣的父親，曾因胃癌開刀的82歲母親，每天都在想：女兒的未來怎麼辦? 好在羿欣入住育成基金會的機構已生活了22年，雖然看不到，卻擁有敏銳的聽覺與極清楚的口語表達能力，喜歡聽廣播、哼歌、吟詩，看到女兒在育成的東明扶愛家園生活的快樂又自在，紓解了父母內心深沉的憂慮，他們知道未來終能放心的將羿欣託付給育成基金會接手照顧!

育成愛心大使劉爾金 義務擔任本會藝術志工老師

28日的記者會地點就在育成基金會的東明扶愛家園舉行，由育成愛心大使劉爾金主持，育成基金會常務董事賴豐福、松騰實業董事長燕成祥也到場致詞，師承吳兆南大師的知名相聲藝人劉爾金早在數月前便已義務擔任本會的藝術志工老師，今日帶領唐寶寶陳興等三位學員表演了可愛的快樂天堂及趣味太極拳開場節目，記者會中劉爾金更與老憨兒佳倫與羿欣有段溫馨訪談及相聲表演，看到這群老寶貝雖然因為自身的障礙，需要老師們更多的協助，但他們都十分認真學習、復健，爾金老師心中十分感動與不捨，也促使他願意站出來呼籲大家支持育成基金會，要幫助更多老父母及老孩子在人生長路上不再孤單無助!

育成基金會暖心傳情公益活動今日正式啟動，即日起至明年1月31日止只要捐款一萬元(含)以上給育成，松騰實業燕成祥董事長表示，這幾年來陸續捐了近兩千台產品，幫忙育成募了近兩千萬元的善款，更經常收到善心民眾的回饋-一定要買最熱心公益的松騰的產品，讓他感到十分欣慰!看到今年育成深受疫情影響，募款更加不易，燕董強調:除了原先捐出一台最新型的MIRAVAC W4超薄機身四輪驅動掃地機器人乙台，民眾還可另選松騰最新研發AR122+ 空氣清淨機乙台，這項產品最特別的是松騰實業肯定育成基金會多年來舉辦心智障礙孩子繪畫比賽的努力，為了讓更多朋友看見憨兒創意純真的作品，AR122+外殼印有憨兒們精采的手繪作品。而捐款兩萬元(含)以上給育成，松騰持續捐出最新研發生產的Matsutek 雙渦流空氣清淨機 AR-380乙台，讓民眾作公益之餘，也能自用或送家人朋友最實用且極具防疫功能的家庭生活用品，除了捐款所得將全數作為育成基金會「老憨兒幸福家園計畫」的經費，邀請社會大眾一同參與幫助心智障礙老孩子的行動，協助育成基金會，成為這群憨老寶貝堅強的支持力量!

松騰董事長燕成祥指出家裡有女人、幼兒的就會買掃地機器人。圖/陳逸格攝

捐款送空氣清淨機、掃地機器人 讓老憨兒安心終老

捐款方式：1.網路捐款：育成基金會官網 www.ycswf.org.tw線上捐款平台。 2.郵政劃撥:帳號:17765473 戶名:財團法人育成社會福利基金會。3育成基金會愛心專線:02-27052588-分機11-14 宣廣組