「大米缸計畫」一起吃飯產地辦桌，不見不散暖心開席

「今年是『大米缸計畫 一起吃飯 產地辦桌』第二年舉辦，帶領大米缸計畫的支持者們、合作公益單位及合作品牌，以認識好朋友的心情，深入米的產地與農友一起吃飯，體驗與大米缸計畫良善循環相關的風土人情。」啟動並執行大米缸計畫兩年多，裏物文化品牌營運經理徐郁政分享活動舉辦的初心。

企業支持者包含大硯建築、中國人壽、美居建設、探索廣告、富宇建設…等，合作公益單位屏東伯大尼之家、基督教門諾會花蓮善牧中心、勵馨基金會台東分事務所，皆由各單位代表出席；合作品牌中則有泔米食堂、森山舍、浩氏設計及飛碟聯播網 太魯閣之音電台 主持人林清盛共同參與，花蓮無黨籍楊華美議員更是連續兩年參加，以資深社會服務及議政經驗，與在場貴賓夥伴分享對大米缸計畫的支持及未來建議。

「大米缸計畫 一起吃飯 產地辦桌」由農糧署東區分署指導，裏物文化與天賜糧源共同主辦，兩天一夜的活動中，包含大米缸計畫一年一度的分享座談會，邀請各單位面對面溝通，平等且透明地實際對話，檢視計畫整體運行，調整到更好的方向，每年以企劃概念重新聚焦主題餐會，今年特邀花蓮富里的媽媽們擔綱主廚團隊，割稻飯中的經典肉羹湯、特色物產六十石山金針花、泥火山豆腐、在地媽媽手醃梅子與私房酸菜連番入菜，透過農夫家、餐桌上的日常私房料理，以「好好吃飯」拉近彼此距離。

大米缸計畫啟動至今，從0公頃開始，現已能穩定支持8公頃以上稻田，並累計提供至少69,200碗米飯給需要的合作公益單位，目前仍積極邀請更多對永續環境、企業社會責任（CSR）議題有感的企業參與支持。