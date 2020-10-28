創意生活體驗台灣振興三倍加碼活動

2020年由經濟部工業局主辦、創意生活產業協盟協辦的「創意生活．體驗台灣 振興3重加碼」活動，為因應在後疫情時代下，國人將旅遊目標瞄準國內旅遊，而走馬看花的觀光行程已無法被滿足，「創意生活產業」則是國人的旅遊首選，不僅可體驗高質感的生活風格，還可獲得具文化內涵的知識學習，皆是提升旅遊深度與品質的不二選擇。

創意生活事業目前全台共有158家，此次藉由11家業者的深度採訪讓民眾更加認識創意生活內涵，包括卓也小屋、郭元益糕餅博物館、一太e衛浴觀光工廠、菌寶貝博物館、新旺集瓷、板陶窯交趾剪黏工藝園區、晁陽綠能休閒農場、薰衣草森林新社店、心之芳庭、遊山茶訪及紙農書院。相關報導將於年代MUCH台《發現新台灣》11月22日週日 11:30-12:00播出、民視無線台《感動心台灣》11月28日週六 11:30-12:00 (首播)，次日民視第一台《感動心台灣》週日11:30-12:00重播，Youtube亦將同步上線，敬請期待。

「創意生活．體驗台灣 振興3重加碼」 每月抽出100份創意生活主題禮盒。圖／業者提供

「創意生活．體驗台灣 振興3重加碼」活動於7月15日開跑，將於12月10日結束，活動辦法原定集滿三點（三家創意生活事業）方可抽獎，為鼓勵民眾把握最後活動時間，現在改為「一點」（一家創意生活事業）即可享有抽獎資格，尚有機會獲得豐富獎品，歡迎民眾實地感受創意生活的魅力，相關資訊請關注創意生活活動網頁（https://www.creativelife3000.org.tw/）、創意生活情報粉絲俱樂部 ( https://zh-tw.facebook.com/CreativeLife.Taiwan）。