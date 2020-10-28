迎戰雙11！Yahoo奇摩電商祭上億紅包、聯名卡6％回饋無上限

Yahoo奇摩電商10月27日宣布雙11暖身慶搶先開跑！Yahoo奇摩購物中心即日起至11月8日推出11.11暖身慶活動，集結百萬商品全面3折起、推出35％超高回饋，Yahoo聯名卡即辦即用現領購物金，筆筆消費享6％回饋無上限 。

Yahoo奇摩電商今年持續專注「媒體電商」、「會員體驗」、「品牌經營」、「數位轉型」四大營運方向，締造平台新動能；迎戰年度雙11購物節，Yahoo奇摩電商消費體驗再升級，Yahoo聯名卡6％回饋無上限、無卡分期2.0全新出擊，打造更好逛、更好買的購物環境；同時Yahoo奇摩超級商城也強強聯手「南紡購物中心」750大品牌強勢開館，喜迎米其林星級餐飲品牌「添好運」全新進駐。

Yahoo奇摩購物中心事業部副總裁蔡伯璟表示：「秉持『好的生活真的不貴』核心理念，Yahoo奇摩購物中心挾媒體電商優勢，持續深耕會員與品牌經營，優化服務與消費體驗，並領先電商業界推出品牌日、聯名卡及無卡分期服務。至今累計超過200家品牌合作『超品日』，為品牌創造最高53倍業績成長，今年更吸引上百品牌全新進駐平台；同時結合全台最具影響力的Yahoo奇摩媒體平台，累積超過3.5萬篇原生內容，滿足消費者潛在購物需求。」

雙11大戰開打，Yahoo奇摩電商2020雙11暖慶活動亮點及攻略大公開！不僅推出明星夯品下殺3折起，全站消費滿額送購物金累積無上限，Yahoo聯名卡即辦即用現領100元優惠，還能享筆筆消費6％回饋無上限，選購24小時快速到貨商品消費滿萬元送1000購物金，無卡分期滿額最高再送6％超贈點回饋！

Yahoo奇摩超級商城《11.11超豪買節》暖身慶將於11/2-11/8開跑，活動開跑首五日天天111超贈點(1點=1元)紅包免費登記送，每日必搶商品1.8折起、最低只要11元，更網羅上千店家限時加碼消費滿199元享全家超商取貨免運優惠，跨店消費滿額最高現折1,200元！Yahoo奇摩拍賣則將於11/2-11/8推出《1起買1起玩》雙11暖慶活動，攜手台北新板希爾頓酒店祭出下單滿111元即可天天抽豪華套房，再推瘋搶時時樂限時優惠商品下殺1.1折起，讓消費者吃喝玩樂一站滿足。

Yahoo奇摩購物中心《11.11暖身慶》活動網頁：https://reurl.cc/ygKNv2