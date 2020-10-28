2020好鞋好襪嘉年華 10月30日開賣

為推廣國產MIT襪品，台灣織襪公會，將於10月30日至11月1日一連3天在台北市沅陵街封街，協辦「2020好鞋好襪嘉年華」活動。精選國內知名品牌包括華貴絲襪、億群織襪、吳福洋襪子故事館、樂活襪之鄉博物館、足戰力機能織品、煒展國際、誠益商行、采姿秀、上蕎、鴻邦等織襪工廠，提供時下流行、機能、運動、醫療…等各類襪品及保健類護膝、護腰…等商品。讓您買的放心，穿得安心，讓民眾買到最新最有品質保障的織襪商品。

好鞋好襪嘉年華年度活動，10餘年來受到民眾熱烈迴響，今年精選廠商除了提供非常多的MIT國產高品質襪品，現場還有除臭襪、各式機能襪、壓力襪、蓄熱保溫褲襪…等多樣特色商品，並用工廠直銷價來回饋民眾，希望民眾在嘉年華活動拚品質、撿好康。

主辦單位更推出消費滿額贈活動，工廠直銷價，滿額好運一把抓，活動日期10月30日至11月1日，凡是於沅陵街商家或織襪攤商消費，當日消費滿額300元，即可參加「好運刮刮卡」，消費滿額500元即可參加「好運一把抓，幸運大摸彩」，活動只有3天，請別錯過！！

好運一把抓活動提供多樣贈品，計有空氣清淨機、果汁機、食物攪拌機…等多樣好禮等你來抽。