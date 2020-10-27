中國醫藥大學附設醫院中醫部人工智慧研究團隊「中醫智能處方系統」獲第十七屆國家新創獎

為能讓中藥劑量更精準化，中國醫藥大學附設醫院中醫部與台北醫學大學團隊合作開發專利技術「中醫智能處方系統」，可精確呈現中藥真實劑量，又節省藥師配方的人力和時間成本，此研發成果榮獲今年第十七屆國家新創獎殊榮。

『中醫智能處方系統』（Artificial Intelligence for Chinese Herbal Medicine Prescription）專利技術，由中國醫藥大學附設醫院中醫部主任黃升騰教授帶領中醫人工智慧研究團隊黃維德醫師、歐世宸醫師、洪皓脩醫師及臺北醫學大學洪暉鈞教授與張瀞文共同合作開發完成，可望直接應用於第一線臨床服務，提升中藥劑量精準度。

臺北醫學大學洪暉鈞教授團隊。

黃升騰部主任表示，現代中醫師的學習背景，主要是學藥物濃縮前的劑量，但現今常開立的藥物劑型為濃縮顆粒劑(科學中藥)，這造成中醫師在臨床上常常不清楚原始劑量，也無時間查對，其真實劑量可能與期望有落差，療效的評估亦不穩定。

在臨床實務上，科學中藥有單方和複方，許多醫師喜歡在同一處方內開立多筆複方，中醫師在臨床上常常不清楚此複方內含的藥物組成，當中醫師處方含有多種複方時，便容易出現重複用藥的情況，這造成調劑時間、藥物成本上的浪費，亦有用藥安全上的疑慮。

有鑑於此，我們團隊以中醫藥司的中藥許可證為資料背景，建立藥物組成和劑量資料庫，打造一個中藥真實劑量換算模型，藉由開發出的模型和介面，中醫師可以先開出期望的劑量，系統可自動代換出濃縮中藥的劑量，並利用資料視覺化處理，使臨床中醫師便於使用。

況且，許多中醫回溯型的研究，常常受到中藥各廠牌劑量不統一且與教科書劑量和組成不一致的情況，這常造成了研究上的困難和數據錯誤，藉由我們的系統便可精確呈現真實劑量，資料記載的療效才能精準量化，並增加可信度。

黃升騰教授說，這次獲獎的「中醫智能處方系統」，可以提供即時的劑量換算功能，讓醫師清楚掌握患者服用到的真實藥材量為多少；此外，更有視覺化的人工智慧處方分析，為臨床中醫師提供最簡潔之處方配伍，降低藥師配藥的品項，進而減少浪費、節省成本，也為患者服用的中藥做最佳把關。