台南應用科大結盟國泰旅館 開辦人才培育專班

台南應用科技大學旅館管理系，今(27)日與國泰集團旅館休閒事業結盟，簽約辦理「國泰旅館觀光事業」之人才培育專班，共同深耕國內旅館管理與餐旅服務就業市場。

圖為簽約後雙方團隊合影。圖/葉圳轍

台南應用科大旅館管理系成立於民國97年，經過多年耕耘與師生及畢業系友之團結與努力，逐漸於海內外各旅館集團建立良好的合作關係。

台南應用科大旅館系的教育，除了注重學生旅館管理與服務之專業技能培育外，更重視生活禮儀及學習態度，同時亦專注於國際語言的訓練與提升，以開拓孩子們的國際視野。更結合優良的師資與教學設備，輔以課程規劃，落實大四全年帶薪實習的制度，讓所學能充分發揮於職場，並達到畢業立即就業的目標。

國泰旅館觀光事業隸屬於-霖園集團，因此與國泰飯店觀光事業結盟，等同於成為霖園集團的夥伴，享有霖園集團跨產業的豐厚資源與橫向聯繫管道，其中包含國泰金融、國泰地產、國泰資訊及國泰公益。

國泰旅館觀光事業成立於2012年，隸屬於國泰地產之國泰建設旗下，共有三大旅館品牌，全國共有7個據點，分別為台北慕軒、台北國泰萬怡酒店，國泰和逸商旅(位於台北、桃園、台南及高雄)。未來台南應用科大旅館系，將與國泰旅館觀光事業共同開設國泰飯店觀光事業CHM學院-CHarMing Seedling，為培養國內優良之旅館服務人才一同努力。

台南應用科大旅館系目前畢業系友，無論在就業或升學的人生規劃上，都有很好的表現。目前該系已與四大旅館集團有成立人才培育專班，包含「晶華集團」、「台北文華東方酒店」、「洲際(IHG)酒店集團」，及「萬豪國際(Marriott International)」，堪稱是全國最多酒店品牌專班合作的科系。