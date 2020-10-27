雙11購物節將來到，日本露天於10月26日起搶先推出「雙11購物節 瘋搶！」活動，即日起至11/11，每日於日本露天網站首頁及FB粉絲團公布折扣碼，消費者在結帳時輸入當日折扣碼，立即折抵60元，購物滿1,500元還享有免國際運費的優惠，活動期間天天推出挑戰最低價的精選當日限量快閃商品；另外在11/11當天再加碼，將折扣碼折抵金額拉高至150元之外，還會抽出1,000元的購物金幸運得主。高金額折扣碼、免國際運費以及精選限量快閃商品共計三大超優惠，就是要讓大家在今年雙11在日本露天站上跨境網購，可以買到優惠日本商品。

日本露天CEO蘇芸表示，雙11購物節可說是目前亞洲大型的電商節日，許多電商平台都會透過雙11舉辦各類大型促銷活動來吸引消費者的注意，進而刺激平台上購買。今年日本露天首次舉辦「雙11購物節 瘋搶！」活動，今日起中文站跟全球站同時開跑，即日起至11/11每日早上10點於日本露天首頁及FB粉絲團公布當日折扣碼，幸運消費者在結帳頁上輸入當日折扣碼，即可立即折抵60元、雙11當天更加碼可折抵150元，當天結帳成功的消費者還會抽出11位，提供每人1,000元的購物金。此次雙11購物節將優惠直接回饋在結帳金額上，讓消費者在結帳時更有感。

日本露天雙11購物節開跑，每日折扣碼.最低價快閃，免國際運費，3大優惠公布。圖／日本露天提供

此外，日本露天站上的熱銷商品及在日本話題性高的相關商品，於雙11活動期間挑戰市場最低價，連續17天，天天一品快閃價的方式，來幫消費者省荷包。迎接雙11，日本露天要讓全球消費者在這一年一度的網購大節日中充分享受到跨境購物的新樂趣。

此次「雙11購物節 瘋搶！」活動精選包括：3C家電、地區伴手禮、零食泡麵電玩動漫、保健食品、美妝保養、時尚包款、廚房家電等八大類別商品，即日起天天推出今日快閃商品，最低下殺4.1折；許多暢銷商品也都以優惠折扣一起加入雙11購物節的行列。特別推薦此次精選商品包括：長崎福砂屋0.6號一入$417元、Calbee杯裝薯條餅乾12入只要$497元、Le Creuset 24吋鑄鐵鍋下殺$7,000元、日版 BANDAI 組裝模型 PG 1/60 RX-78-2 初代鋼彈$11,220元起…等等，還有更多更優惠的商品，快上日本露天雙11購物節來瘋搶吧！https://www.ruten.co.jp/campaign/1111_TW