國立臺灣美術館「2021數位科技與視覺藝術跨界創作補助計畫」徵件開跑

國立臺灣美術館2021年「數位科技與視覺藝術跨界創作補助計畫」即日起至2020年12月20日開放報名！本案透過實質的補助機制，鼓勵各藝術家及藝術團隊提出結合視覺藝術及數位科技的作品，追求創新突破的跨界結合並培養專案整合能力，2021年預計補助一至三案，總補助金額更提高到325萬元，歡迎各藝術創作者們踴躍投件，讓埋藏已久的創意及抱負得以實踐！

「數位科技與視覺藝術跨界創作補助計畫」，截至今年已有18組科技藝術、互動科技、視覺藝術、生物藝術等團隊獲得補助。不僅讓觀眾體驗更豐富的視覺藝術結合科技的想像空間，帶領觀眾一同進入科技世代，更累積了許多臺灣科技藝術創作人才的跨領域原創作品。此計劃案秉持鼓勵藝術創作跨界結合的原則，支持獲補團隊與跨領域者互相學習、培養專案整合能力，結合各自的專長發展出科技時代的全新創作。

本補助案申請內容開放，不限主題、不拘形式，凡是大專院校相關系所、經政府立案之財團法人文教基金會、社團法人、工作室或公司，以及從事視覺藝術、科技藝術、文化創意產業相關領域之個人或團隊，竭誠歡迎把握機會，在12月20日前提出申請！

徵件簡章請至國美館網站（https://www.ntmofa.gov.tw/）「展覽徵件」頁面下載，本補助案採線上報名，報名請至「臺灣數位藝術」網站。

「2021數位科技與視覺藝術跨界創作補助計畫」徵件

徵件時間：2020年12月20日 (日)止

徵件訊息/簡章下載：https://www.ntmofa.gov.tw/

報名網址：https://www.digiarts.org.tw/

活動承辦人：張晏慈 電話：(04)23723552 #710