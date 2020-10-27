中鼎與欣達環工承攬鳳山溪再生水BTO案 榮獲促參界奧斯卡「金擘奬」

有「促參界奧斯卡」之稱的第18屆「民間參與公共建設金擘獎」獲獎名單出爐，由中鼎與欣達環工合組特許公司「藍鯨水科技公司」執行的「鳳山溪再生水BTO案｣，榮獲優等獎肯定。

本案為台灣首座民生污水再生水廠，每日可供應4.5萬噸的再生水予高雄臨海工業區使用，優異的執行成效，除有效開發水資源的循環使用，使高雄市成為台灣首座擁有穩定供應再生水的示範城市，更增強政府使用再生水的信心與決心，加速推動後續再生水廠BTO案的執行。

本獎項由財政部主辦，藉由獎勵積極參與經營公共建設具卓著貢獻的民間經營團隊，結合民間的資金、技術、創意與效率，提升公共服務品質。本案為既有污水處理廠升級再生水廠工程，除必須新建一座再生水廠、整改（Revamping）既有污水廠，以及建置臨海工業區輸配水管線系統，還必須克服於密布地下民生及工業管線的區外道路埋設輸配水管線的挑戰，難度相當高。

在本案團隊的齊心協力下，除成功整合界面，如期如質完工，更以創新思維，提升既有污水廠除氮效果，優異的水質亦贏得臨海工業區主要廠商肯定，表示水質甚於自來水，大幅降低其用水前處理設備負荷。而本案於能源再利用及管理上，除進行沼氣再利用，有效回收低壓鍋爐廢熱作為污泥乾燥機熱源。

為有效節能，更於再生水製程中採用能源回收裝置，提升能源使用效率達10~15％，同時採用水簾及抽風扇對流通風降溫，調節室內舒適的溫度。此外，本廠區更善用銜接鳳山溪沿岸及保安溼地的地理優勢，塑造融合現地綠化及溪岸的廊道景觀，活化水岸空間利用，所設置的水科技教育館，更取得銀級綠建築標章，以多目標水資源互動遊戲等方式，推廣環境教育，使本污水廠成功蛻變為鳳山水資源中心。

水科技教育館以鳳山溪地埋優勢，塑造融合現地綠化及溪岸的廊道景觀，取得銀級綠建築標章。圖／業者提供

中鼎深耕水資源領域20餘年，配合全球水資源循環經濟商機，近年於廢水再生利用領域，成功從工業廢水、都市污水的再生利用，拓展至高科技電子產業的廢水再生回用。中鼎承諾以「最值得信賴｣的工程服務品質，藉由綠色工程和循環再利用技術的導入，為台灣的建設、經濟及環境保護貢獻心力。