史上最美電聯車抵台 明年春節前上線服務

【花蓮訊】為了解決長久以來列車老舊及運能不足問題，台鐵耗資253億元向韓國現代樂鐵購買，號稱「史上最美列車」的EMU900型電聯車上周六(24)日上午運抵花蓮港卸船交車，台鐵並特別出動「DT668國王蒸汽火車」搭載與會貴賓及百位民眾見證新舊傳承的歷史瞬間。

台鐵首批EMU900型通勤電聯車海運抵台，上午於花蓮港卸船交車，包括交通部政務次長陳彥伯、台鐵局長張政源、立法院交通委員會陳歐珀召集委員、花蓮縣長徐榛蔚、駐台北韓國代表部姜永勳代表、行政院東部服務中心洪宗楷執行長等貴賓出席活動，共同見證台鐵通勤生力軍EMU900型電聯車抵台的歷史時刻。陳彥伯致詞時表示，自105年行政院核定台鐵十年購車計畫起，除了要汰除老舊車輛、簡化車種，並且進一步提升服務品質、增加運能並降低管理與維修成本，讓台鐵能夠具備更高服務品質的競爭力，更重要是在運務安全上絕不能退讓！

在鐵道界被封稱「國王蒸汽火車」的DT668，行進間煙囪升起冉冉白煙，吸引許多鐵道迷捕捉帥氣身影以及紀錄歷史的一刻，藉由蒸汽火車厚實的鳴笛聲，迎接新車登台活動高潮，新舊列車的相遇，取其承先啟後的意涵，帶領大家見證台鐵的改革決心，更期待EMU900型生力軍的加入能夠為整體營運車隊帶來全新活力並重拾臺鐵榮光。

台鐵局長張政源表示，台鐵每天負責載運全國65萬人通勤，過去20年來服務旅運人次逐年成長，然受限於路線容量及區間車車齡老舊妥善率不佳等原因，無法有效滿足都會區尖峰時段通勤及通學之需求，為能提升運能，全新採購的MU900型通勤電聯車採用10輛編組配置，相較於台鐵現有通勤電聯車主力車種EMU700、800型採用8輛編組，透過內部空間優化設計配置，每列車運能將可提升約40%，大幅提升整體服務品質。

EMU900型通勤電聯車在列車安全、空間舒適及旅運設施導入許多新穎優化設計概念，透過提升列車控制監視系統(TCMS)功能，增設能夠顯示列車上的主要及次要系統性能情況的介面，針對各車廂溫度、車門狀態及車廂火災預警偵測等方面，可個別調整或主動提出告警及故障顯示處理指示，車廂內照明亮度可隨內外環境自動調節，提升旅客乘車安全性及乘客舒適感。因應國人自行車休閒旅遊需求日增，增加自行車放置空間至可停放12輛，並首創「好孕到」座位區，除設置嬰兒推車停放區，孕婦乘車需要座椅時，感應器將啟動標示燈與音樂提醒乘客讓座，並增加輪椅位區至8個，並集中設置於方便列車長就近提供服務的第6車，提供更優質貼心的無障礙服務。

為讓更多民眾能夠一睹EMU900型通勤電聯車的微笑魅力，首批抵台的2列電聯車，上周六在花蓮港於完成卸裝作業後，將於上周日（25）日首創將1列10輛編組全新EMU900型電聯車移至花蓮車站舉辦「新車見面會」，展示時間為10月25日上午10時至下午4時，前200名拍照打卡的民眾還可獲得限量好禮，歡迎大家到場共襄盛舉。

台鐵採購520輛EUM900型通勤電聯車，除今日交車2列共20輛，其餘500輛將分別於110年、111年、112年分批交車，台鐵將配合交車期程，逐年汰除舊車，達成車輛更新的計畫，進而提升整體服務品質與行車安全。首批2列EUM900型通勤電聯車將為期三個月測試，預計明年農曆春節前上線營運。（吳漾／花蓮報導）